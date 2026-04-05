Газ по 177 долларов и билет в Евросоюз: Пашиняну объяснили, что так не бывает

Путин предупредил Пашиняна о невозможности одновременного членства в ЕАЭС и ЕС

Конечно, чем дольше народы живут по соседству, тем длиннее список взаимных счетов. Территория Эстонии, или Курляндии, вошла в состав России 300 лет назад: ее отбили у шведов вместе с другими берегами Балтики. Я вот только сейчас подумал: а может, с тех пор они и обижаются? Уже тогда метили в Евросоюз, а мы их выдернули на 300 лет. Шутка, конечно, но история взаимоотношений больших стран и малых редко обходится без обид со стороны последних.

Что ярко демонстрирует сейчас Армения, вернее, ее руководство. Кстати, она в свое время просилась в состав Российской империи, спасаясь от персов и турок. И сейчас находится в привилегированных отношениях с Москвой как член ОДКБ и Евразийского союза. Об этом и напомнил Владимир Путин, принимая в Кремле Никола Пашиняна.

«На сегодняшний день, вы знаете, цены на энергоносители, цены на газ, скажем, в Европе зашкаливают за 600 долларов за 1000 кубов, а Россия продает газ Армении — 177,5 доллара за 1000 кубов. Разница большая, разница существенная», — отметил Владимир Путин.

Почему, в принципе, возник такой разговор и сравнение цен армянских и европейских на российский газ? Потому что Ереван сейчас просится в Евросоюз. Проблема отсутствия общих границ нынешнее руководство республики как будто не смущает.

Что, в принципе, можно объяснить: до парламентских выборов два месяца, и удержаться у власти партии Пашиняна будет очень непросто. А может, и невозможно, потому он сам из политика превращается в тиктокера, а страну усиленно тащит, по крайней мере на словах, в ЕС.

Чем закончилась такая насильственная европеизация другой постсоветской страны в 2013–2014 годах, я думаю, напоминать не стоит.

В Армении, по крайней мере пока, внутренний раскол не настолько острый, но уже только на разговорах про европуть товарооборот между Москвой и Ереваном снизился на пять миллиардов долларов. А это практически вполовину. Выбор между двумя интеграциями математически невозможен. Это понимают и в Ереване, и в Москве.

Вопрос лишь в том, когда придется выбирать вслух. Подробнее в материале корреспондента «Известий» Павла Кузнецова.

То, что должно было выглядеть как предвыборная пресс-конференция после успешной заграничной командировки, превратилось в балаган.

А перед этим Николу Пашиняну пришлось осознать, что усидеть на двух стульях не получится. В процессе он нервно суетился в кресле, поправлял галстук. Но все равно прилежно конспектировал.

«Нахождение в Таможенном союзе с Евросоюзом и с ЕАЭС невозможно, это просто невозможно по определению. И вопрос даже не в политике, а вопрос чисто экономического характера. Но еще до украинского кризиса мы пытались договориться с европейцами о том, чтобы вместе как бы работать, так ничего не удалось, они занимают очень жесткую позицию практически по каждому, как мне тогда казалось, даже мелкому», — сказал Владимир Путин.

Казалось бы, прописные истины. Одиннадцать лет Армения находится в ЕАЭС. Вместе с Россией, Беларусью, Казахстаном и Киргизией. Цифры говорят сами за себя: ВВП на душу населения вырос почти втрое. Взаимная торговля со странами Евразийского экономического союза увеличилась в шесть раз. А вот для сравнения цифры торговли Армении с таким любимым Пашиняном ЕС. Что называется, капля в море. С США еще меньше.

«Армения, переходя в Европейский Союз, ничего хорошего не получит, потому что и европейские требования, и их квоты душат любую экономику», — говорит соучредитель Аналитического центра стратегических исследований и инициатив Тигран Кочарян.

Россия поставляет Армении газ по льготным ценам, «Росатом» модернизирует единственную в Армении АЭС и готов строить новые блоки, РЖД обслуживает и совершенствует железные дороги. Но из-за политики нынешнего кабинета Пашиняна за год объем торговли между нашими странами рухнул на пять миллиардов.

«Сегодня Пашинян пытается разыгрывать такую клоунаду, желая получать от России все преференции. Но вместе с тем хочет оторваться от России, хочет уничтожить на территории Армении российский бизнес, в том числе железную дорогу, которая находится в концессии у России», — комментирует ситуацию заместитель председателя общественного совета по развитию гражданского общества Эрнест Макаренко.

Для России нет никаких проблем: ЕС, так ЕС. Надо честно признаться — вот и все. Тогда мы начнем по-другому выстраивать собственную политику. Но у Пашиняна своя нелогичная логика.

«Что касается европейского союза, конечно же, мы знаем, что членство в двух объединениях несовместимо, но то, что мы делаем, и та повестка, которая у нас есть, по крайней мере на данный момент, они совместимы», — считает премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян.

Никол Пашинян теперь никуда не выходит без значка с изображением границ Армении. Без Нагорного Карабаха. Россия и ее миротворцы сохраняли статус-кво в регионе. Пока сам же Пашинян вдруг в 2022 году в Праге не признал, что Карабах — это часть Азербайджана. И ему это, кажется, припоминают его же сограждане.

Такие вот встречи с избирателями в общественном транспорте под камеры очень больно бьют по рейтингу Пашиняна. Скоро же выборы, они назначены на начало июня. Вероятно, поэтому премьер-министр рассыпается в версиях. Мол, не он своими руками отдал Карабах, не спросив жителей, а кто-то другой. Или все же сам? Пока, видимо, не определился.

«Посмотрите на этой показанной вами карте: этот кусок вообще не имеет цвета. Вы описали процесс вывода Республики Армения, армянского народа и всех нас из геополитической ловушки в результате. И я горжусь тем, что возглавил этот процесс», — говорит премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян.

Тем не менее блогероподобный пиар стал важной частью кампании Пашиняна. То он в шляпе, то позирует с сердечком, то играет на барабанах. Во время одного из таких роликов премьер внезапно решил зайти в магазин. Но продавец фактически выгнал чиновника.

А тут Пашинян заявился в храм Святой Анны и попытался с помощью охраны пробиться вперед. Но на него якобы напали. Кто напал, когда напал? Ни сотни прихожан ничего не видели, ни на любительских кадрах ничего подобного не замечено. Но охрана премьер-министра сочла это чуть ли не покушением. В итоге были задержаны трое. Среди них совсем юный Давид Минасян.

«Мы имеем ситуацию, когда в Армении сегодня есть политический заключенный школьник. Речь о Давиде Минасяне, который в результате инцидента 29 марта в церкви Святой Анны оказался за решеткой», — сказал аналитик Института политических, экономических и правовых исследований «Политэкономия» Бениамин Матевосян.

Ну и все же помнят, как премьер-министр колесил по Москве и все это снимал и выкладывал в сеть.

Говорят: не снял, значит, не было. Поэтому он снял. Ну а что, по Москве на велосипеде перед важными встречами. Этакий ЗОЖ-премьер. Якобы ближе к народу. Но это картинка с одной стороны. С другой очевидцы сняли то, что происходило рядом: променад под чутким руководством охраны.

При всей забавности, в самой Армении преследование апостольской церкви называют борьбой с какими-то нарушителями, священников регулярно задерживают за инакомыслие. В тюрьму попал предприниматель и меценат Самвел Карапетян, который выступил в защиту священнослужителей.

«Люди видят, что власть на самом деле не пользуется поддержкой народа, а это был основной козырь Пашиняна. Так что смысл заведения уголовных дел на разные слои общества, на родственников тех, кто осуществляет политическую деятельность. Именно в этом. Для того, чтобы сформировать атмосферу страха», — сказал доктор политических наук, профессор МГИМО Виктор Согомонян.

Где-то это могут назвать политикой двойных стандартов, хотя, скорее, это больше похоже на раздвоение личности. Многих политических личностей Армении. Вот Ален Симонян, председатель нацсобрания, у себя дома вместе с Пашиняном ест пирожки. Милые кадры для соцсетей. А вот тот же Симонян перевоплотился при виде камер подконтрольных телеканалов.

— Мы ведь считаем Россию братским государством?

— С кем у нас братское государство? У меня есть сомнения, что они к нам хорошо относятся, — сказал председатель национального собрания Армении Ален Симонян в ответ на вопрос журналистов.

А вот еще одна ипостась Симоняна — в Москве, перед своими российскими коллегами играет в дружбу.

«Мы любим, уважаем и считаем российский народ своим братским народом», — сказал Симонян.

Москва всегда выступала за диалог, и ее устраивает все, что идет на пользу армянскому народу. Мяч на стороне нынешней власти. Хотя, скорее, на стороне избирателей, которые придут на выборы в июне.

