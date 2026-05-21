«Неплохо»: Песков об обсуждении европейцами кандидатур для переговоров с РФ

Песков: неплохо то, что в Европе обсуждают кандидатуры для переговоров с РФ

То, что в Европе обсуждают кандидатуры для переговоров с Россией по украинскому вопросу, неплохо. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Сам факт, что действительно вокруг этого (вопроса кандидатур. — Прим. ред.) ведутся экспертные обсуждения, наверное, это неплохо. Еще несколько месяцев тому назад даже таких обсуждений не велось в Европе», — отметил официальный представитель Кремля.

Пресс-секретарь добавил, что в последние недели поступают заявления от европейских лидеров, утверждающие, что «рано или поздно с русскими нужно будет говорить». Подобные мысли высказывали политики, например, Финляндии и Германии.

Песков подчеркнул, что Россия всегда готова к диалогу. Более того, Москва придерживается мнения, что говорить лучше, чем усиливать тотальную конфронтацию. Но пока что Старый Свет выбирает последнее.

Также пресс-секретарь уточнил, что президент России Владимир Путин не выступал с инициативой переговоров с бывшим канцлером Германии Герхардом Шредером. Глава государства, отвечая на вопрос журналистов, сказал лишь, что для Москвы предпочтительной кандидатурой для подобного диалога был бы Шредер.

Однако уже известно, что в Берлине этот вариант отклонили.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Евросоюзе обсуждают кандидатуры бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель и экс-премьера Италии Марио Драги на роль единого представителя блока в гипотетических контактах с Владимиром Путиным.

