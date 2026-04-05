«Нечто вечное»: Сати Казанова раскрыла свои музыкальные предпочтения

Певица Сати Казанова выбирает этническую музыку вместо современной

Певица Сати Казанова призналась, что не слушает современную музыку, а предпочитает этническую и классическую. По ее словам, именно в этих жанрах содержится «нечто вечное». Об этом она рассказала в интервью 5-tv.ru на ярмарке современного искусства «Арт Россия».

«Я не очень большой ценитель современной музыки, я люблю музыку ту, которая содержит в себе нечто вечное. Этническая музыка, она как будто вне времени, классическая музыка — она абсолютно точно вне времени, это некоторые проекты из электронной музыки, которая тоже считывается мной и ощущается мной как что-то, что за пределами пространства и времени», — поделилась артистка.

По словам экс-солистки группы «Фабрика», вечность всегда манила людей и будет манить, а искусство и творчество — это как раз-таки попытка выразить ее через чувства, «попытка расписаться» в ней.

Сати отметила, что является самым настоящим консерватором, и вместо современного искусства предпочитает классические шедевры, например, в стенах Третьяковской галереи.

Она, как человек музыкального искусства, мечтает оставить творческое наследие. Сати Казанова привела в пример слова выдающегося театрального режиссера, актера и педагога Константина Станиславского.

«Как человек искусства, музыкального искусства, я хочу оставить что-то, что на многие года, столетия, это уж как получится, оставить такое наследие. Не потому, что я такая великая, а я думаю, как Константин Станиславский говорил: «Не надо любить себя в искусстве, а любить искусство в себе», — поделилась певица.

До этого Сати Казанова рассказывала, что провела над полуторагодовалой дочерью адыгский обряд выбора будущей профессии. Это полноценный обряд, который имеет глубокие корни в культуре Кабардино-Балкарии — родины певицы.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.