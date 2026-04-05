Главная ошибка: как защищаться без превышения самообороны

Закон допускает причинение нападающему любого вреда, если угроза жизни была реальной.

Как защищаться без превышения самообороны — советы адвоката

Адвокат Халеян: при самообороне нельзя добивать нападавшего

У жертвы нападения почти нет времени взвешивать каждое движение, однако именно от мельчайших нюансов зависит, поверят ли ей следователи. О том, как обороняться и не попасть под суд, Газете.ру рассказал адвокат Альберт Халеян.

Закон разрешает причинить напавшему любой вред, вплоть до летального исхода, но только при реальной угрозе жизни. Например, когда человека душат, бьют ножом или вламываются в жилище. Однако проблемы начинаются там, где защита явно несоразмерна нападению. Классический случай: в ответ на удар кулаком обороняющийся хватается за нож и наносит тяжелые ранения. Это уже может быть расценено как превышение пределов.

Самая опасная ошибка — не остановиться вовремя. Если нападающий уже упал, бросил оружие или бросился наутек, добивать его нельзя. Первый удар еще может уложиться в самооборону, а последующие, когда опасность миновала, почти гарантированно приведут к уголовному делу.

Закон принимает во внимание внезапность. Если инцидент произошел в темное время суток, в состоянии стресса, и потерпевший объективно не мог оценить степень угрозы, это сыграет ему на руку. Но ссылаться на самооборону не получится, если человек сам спровоцировал драку или защищался от мнимой опасности.

Халеян советует придерживаться простого принципа: бить можно только до тех пор, пока реально страшно. В любой сомнительной ситуации после нападения нужно как можно скорее найти адвоката и зафиксировать все: следы борьбы, повреждения, показания свидетелей.

