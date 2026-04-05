Умер создатель гиперзвуковой ракеты «Циркон» Александр Леонов

Элина Битюцкая
Генеральный конструктор НПО машиностроения не дожил двух месяцев до 75-летия.

Фото: © РИА Новости/Алексей Никольский

Генеральный директор и генеральный конструктор АО «Военно-промышленная корпорация «НПО машиностроения» Александр Леонов скончался. Об этом сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе предприятия 5 апреля.

Подмосковное НПО машиностроения (город Реутов, входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение») является разработчиком гиперзвуковых ракетных комплексов «Авангард», «Циркон» и ряда других систем для российской армии.

Леонов руководил созданием этих уникальных вооружений, не имеющих аналогов в мире.

Александр Леонов родился 26 февраля 1952 года в Моршанске Тамбовской области. В 1975 году окончил Московский авиационный институт по специальности «летательные аппараты» и с того же года работал в ЦКБ машиностроения (с 1983 года — НПО машиностроения), пройдя путь от инженера-конструктора до руководителя предприятия.

Генеральным директором корпорации он был назначен в ноябре 2007 года.

Коллектив предприятия выразил соболезнования родным и близким Александра Леонова. Он скончался на 75-м году жизни.

Ранее 5-tv.ru писал о смерти академика РАН и разработчика ядерного щита России Радия Илькаева.

Последние новости

5:34
Без паники: что делать, если укусил клещ
5:12
Вынужденная агрессия: почему Трамп перешел к жестким заявлениям в адреса Ирана
4:50
Свыше 400 россиян оказались под арестом во Франции
4:33
Долги россиян достигли 45 триллионов рублей
4:16
И то нельзя, и это нельзя: названы самые распространенные рабочие запреты
3:56
Космонавты поздравили россиян с началом Недели Космоса

Сейчас читают

Роковые позывы: британка не подозревала о беременности и родила в туалете
Полезное очищение: как отказ от соли влияет на организм
Фрукты и овощи для похудения: что стоит добавить в рацион на диете
Сирота с большим наследством: как живет Мария Баталова после смерти родителей

Интересные материалы

Умер Чак Норрис: биография актера, фильмы и причина смерти
🪐Гороскоп на апрель 2026 года для знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на апрель 2026 — видео
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео