Полезное очищение: как отказ от соли влияет на организм

Лилия Килячкова
Лилия Килячкова

Длительное злоупотребление специей несет серьезные риски для здоровья.

К чему может привести злоупотребление пищевой солью

Daily Mail: исключение соли из рациона избавляет от отеков

Исключение соли из рациона избавляет от отеков и возвращает истинный вкус продуктов. Об этом сообщает Daily Mail.

Редактор раздела моды Ханна Скелли полностью отказалась от добавления соли в пищу на 30 дней, чтобы изучить влияние этой привычки на здоровье и самочувствие. Девушка призналась, что использовала специю при каждом приеме пищи, всегда носила с собой запасные пакетики и даже досаливала картофель фри в ресторанах быстрого питания. При норме в шесть граммов в день, Ханна употребляла целые столовые ложки натрия.

В начале эксперимента еда казалась ей абсолютно безвкусной и невыносимой, однако спустя две недели журналистка заметила, что по вечерам у нее исчезла сильная жажда и уменьшились отеки, так как организм перестал удерживать лишнюю воду.

К третьей неделе произошло «перепрограммирование» вкусовых рецепторов: привычные продукты, такие как яйца или курица, начали раскрываться новыми оттенками без всяких добавок.

Эксперты предупреждают, что длительное злоупотребление солью несет серьезные риски для организма.

«Употребление повышенного количества натрия заставляет ваше тело удерживать лишнюю воду, что повышает кровяное давление и создает нагрузку на сердце и почки. В конечном итоге это может привести к сердечной недостаточности», — пояснила сотрудник Института оптимального питания Николь Тейлор.

По словам специалиста, соль вызывает привыкание, так как воздействует на чувствительные каналы вкусовых сосочков, посылая сигнал в мозг и заставляя постоянно увеличивать дозировку.

В качестве альтернативы обычной очищенной соли медики рекомендуют использовать натуральную морскую или розовую гималайскую соль, которые содержат более 80 полезных микроминералов и помогают поддерживать электролитный баланс.

