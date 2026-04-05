Внезапно потеряла сознание: россиянка скончалась на борту самолета

Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 109 0

Самолет экстренно сел в Нижневартовске, чтобы оказать женщине медицинскую помощь, но было уже поздно.

От чего умерла пассажирка самолета, летевшего в Екатеринбург

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

На борту самолета, летевшего из Владивостока в Екатеринбург, умерла 50-летняя женщина. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании.

Пассажирке внезапно стало плохо, и она потеряла сознание. Чтобы оказать ей медицинскую помощь, командир воздушного судна Airbus A320 принял решение совершить экстренную посадку в ближайшем аэропорту — в Нижневартовске. Однако спасти женщину не удалось.

«К сожалению, женщина скончалась до прибытия медиков», — говорится в сообщении пресс-службы авиакомпании.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в США пассажир Хантер Адкинс, страдающий страдающий мышечной дистрофией, умер после падения с инвалидного кресла во время посадки на борт самолета. Несмотря на экстренную госпитализацию, он скончался на следующий день. Родственники обвинили авиакомпанию в халатности, утверждая, что недостатки в оборудовании и действия персонала привели к трагедии. Отец погибшего требует компенсацию в 15 тысяч долларов (примерно 1,2 миллиона рублей. — Прим. ред.).

