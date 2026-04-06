Роковые позывы: британка не подозревала о беременности и родила в туалете

Лилия Килячкова
19-летняя девушка поначалу приняла родовые схватки за боли при запоре.

Фото: www.globallookpress.com/Annette Riedl

В Великобритании 19-летняя Миа Луиза Брюс родила ребенка в туалете, приняв родовые схватки за сильные боли при запоре. Об этом сообщает The Mirror.

Инцидент произошел в городе Ковентри, когда девушка внезапно почувствовала невыносимую боль, которую она сначала списала на почечную или при аппендиците. По словам девушки, она даже не догадывалась о своем положении, так как у нее не было характерного живота, а менструальный цикл продолжался в обычном режиме. Ситуация разрешилась лишь тогда, когда после очередного усилия в уборной она услышала крик новорожденного.

Миа рассказала в социальных сетях, что за несколько месяцев до родов неоднократно обращалась к врачам из-за плохого самочувствия. Тогда врачи диагностировали у нее дефицит железа и различные инфекции, но никто не заподозрил беременность.

«Я не видела никакого живота, принимала (противозачаточные. Прим. ред.) таблетки и у меня шли месячные», — поделилась она деталями в TikTok.

Девушка вспоминает, что в день родов вышла на новую работу, несмотря на боли, которые она приняла за начало очередного цикла. К вечеру состояние ухудшилось настолько, что она не могла поднять головы. Ее мать вызвала скорую, но до приезда врачей Миа успела родить девочку весом около 3,8 килограмма прямо в унитаз.

Прибывшие на место медики обнаружили, что и молодая мать, и младенец находятся в критическом состоянии из-за начавшегося сепсиса. Для спасения жизни семьи была задействована санавиация, полиция и несколько бригад скорой помощи. Миа теряла сознание, пока врачи боролись за ее жизнь.

Позже выяснилось, что это был случай скрытой беременности, когда из-за особенностей организма типичные признаки отсутствуют. В настоящее время дочери Мии уже три года, и женщина называет ее появление лучшим событием в своей жизни, несмотря на перенесенный шок. Она призывает всех женщин внимательнее относиться к сигналам своего тела и доверять интуиции.

