Сергей Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Ирана

Министр иностранных дел России Сергей Лавров пообщался по телефону со своим иранским коллегой Аббасом Аракчи. Как сообщили в российском дипведомстве, беседа прошла по просьбе иранской стороны.

«Пятого апреля по инициативе иранской стороны состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел Российской Федерации С. В. Лаврова с Министром иностранных дел Исламской Республики Иран А. Аракчи», — говорится в сообщении МИД РФ по итогам разговора.

Детали разговора не раскрываются.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Сергей Лавров обвинил некоторые государства в том, что они «потеряли берега», открыто заявляя претензии на чужие территории и полностью игнорируя международные правила.

Глава МИД России подчеркнул, что сейчас идет предельно жесткая борьба за лидерство в новом мире. Он отметил, что старые факторы сдерживания больше не работают, из-за чего планета сталкивается с нестабильностью, кризисом управления и гибридными войнами. По мнению министра, международное право сейчас переживает упадок, а мировое пространство становится все более раздробленным.

