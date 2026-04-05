Сергей Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Ирана

Светлана Стофорандова Журналист

Беседа состоялась по инициативе Тегерана.

Что обсуждали Лавров и Аракчи во время телефонного разговора

Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев

Министр иностранных дел России Сергей Лавров пообщался по телефону со своим иранским коллегой Аббасом Аракчи. Как сообщили в российском дипведомстве, беседа прошла по просьбе иранской стороны.

«Пятого апреля по инициативе иранской стороны состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел Российской Федерации С. В. Лаврова с Министром иностранных дел Исламской Республики Иран А. Аракчи», — говорится в сообщении МИД РФ по итогам разговора.

Детали разговора не раскрываются.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Сергей Лавров обвинил некоторые государства в том, что они «потеряли берега», открыто заявляя претензии на чужие территории и полностью игнорируя международные правила.

Глава МИД России подчеркнул, что сейчас идет предельно жесткая борьба за лидерство в новом мире. Он отметил, что старые факторы сдерживания больше не работают, из-за чего планета сталкивается с нестабильностью, кризисом управления и гибридными войнами. По мнению министра, международное право сейчас переживает упадок, а мировое пространство становится все более раздробленным.

+8° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 42%
79.73
-0.60 92.19
-0.54
