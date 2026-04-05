Умер внук известного импрессиониста Коровина Алексей Ги Коровин

Мурад Устаров
Мурад Устаров 69 0

Широкую известность он получил как мастер пейзажной живописи.

Чем был известен художник Алексей Коровин

Во французском Кемпере умер потомок знаменитого российского импрессиониста Константина Коровина, художник Алексей Ги Коровин. Об этом сообщает пресс-служба Фонда имени Константина Коровина.

«Во Франции, в городе Кемпер, завершился земной путь Алексея Ги Коровина — внука знаменитого русского художника Константина Коровина. Ему было 98 лет», — говорится в сообщении.

Художник скончался в кругу родных и близких людей. В пресс-службе добавили, что Коровин всю жизнь оставался человеком редкой душевной доброты, а память о своем деде и любовь к культуре он пронес через «десятилетия жизни вдали от России».

Алексей Ги Коровин родился в Париже в 1928 году. Широкую известность он получил как мастер пейзажной живописи. Художник регулярно принимал участие в выставках русских художников во Франции, а его заслуги в искусстве были удостоены наградами на мероприятиях в Париже, Марселе и Женеве. В 2020 году работы мастера выставлялись в Москве.

