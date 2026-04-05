Умер внук известного импрессиониста Коровина Алексей Ги Коровин

Во французском Кемпере умер потомок знаменитого российского импрессиониста Константина Коровина, художник Алексей Ги Коровин. Об этом сообщает пресс-служба Фонда имени Константина Коровина.

«Во Франции, в городе Кемпер, завершился земной путь Алексея Ги Коровина — внука знаменитого русского художника Константина Коровина. Ему было 98 лет», — говорится в сообщении.

Художник скончался в кругу родных и близких людей. В пресс-службе добавили, что Коровин всю жизнь оставался человеком редкой душевной доброты, а память о своем деде и любовь к культуре он пронес через «десятилетия жизни вдали от России».

Алексей Ги Коровин родился в Париже в 1928 году. Широкую известность он получил как мастер пейзажной живописи. Художник регулярно принимал участие в выставках русских художников во Франции, а его заслуги в искусстве были удостоены наградами на мероприятиях в Париже, Марселе и Женеве. В 2020 году работы мастера выставлялись в Москве.

