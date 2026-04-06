Удары Ирана по Израилю полностью разрушили здание в Хайфе

Тегеран выпустил несколько баллистических ракет.

В израильской Хайфе после ракетных ударов Ирана обрушилось здание, жертвами стали два человека. Об этом сообщает местный телеканал N12.

Известно, что тела обнаружили прибывшие к месту происшествия представители спасательных служб. Сейчас они продолжают разыскивать еще двоих пропавших без вести. Медицинская помощь понадобилась восьмерым раненым, состояние одного из них оценивается как тяжелое.

Телеканал также отметил, что Иран выпустил в сторону Израиля минимум десять баллистических ракет. В местах попаданий возникли возгорания.

Ранее 5-tv.ru писал, что в результате ударов израильских и американских сил по жилым домам в населенном пункте Калех-Мир в иранской провинции Исфахан погибли 13 человек. Кроме того, была атакована воздушная гавань Мехрабад в Тегеране. До этого Иран обстрелял военные базы США на территории Кувейта и ОАЭ.

