Более 10 человек погибли в результате ударов Израиля и США по центральной провинции Ирана

Взрывы также прогремели в районе аэропорта Мехрабад в Тегеране.

Военные США и Израиля нанесли удар по населенному пункту Калех-Мир в провинции Исфахан в центральной части Ирана, погибли 13 человек. Об этом сообщил губернатор области, слова которого приводит агентство Fars.

«На данный момент точно известно о 13 погибших в результате бомбардировки», — подчеркнул глава района.

Губернатор отметил, что удар пришелся на два жилых дома. Сейчас специалисты и местные жители разбирают завалы, чтобы найти оставшихся в живых граждан.

Кроме того, агентство заявило, что во время ударов по стране взрыв прогремел также в районе аэропорта Мехрабад в Тегеране.

Операция США и Израиля против Ирана

Конфликт между странами вспыхнул 28 февраля. США и Израиль совершили атаку на Иран, в результате чего погибли представители руководства исламской республики и мирные граждане.

В ответ Тегеран начал наносить удары по израильским городам, а также военным объектам США в странах Ближнего Востока. Ситуация в регионе остается напряженной уже больше месяца.

Ранее 5-tv.ru писал о ситуации в Ормузском проливе после начала конфликта. Возле него скопились корабли, ожидающие разрешения Ирана на проход.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

