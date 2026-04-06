Боевик ВСУ предложил застрелить раненного сослуживца из-за нехватки еды

|
Александра Якимчук
Командование не верит в перебои в поставках питания.

Фото: Reuters/UKRAINIAN ARMED FORCES

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Украинский боевик предложил застрелить своего сослуживца из-за недостатка еды. Об этом сообщило РИА Новости, сославшись на оказавшийся в их распоряжении радиоперехват.

«У нас проблема в количестве рациона: мы ели, растягивали на троих, а тут еще четвертый, нам его легче застрелить», — заявил боевик с позывным «Бахмут».

Переговоры были перехвачены с позиций в Запорожской области. Боевик пояснил, что изначально их было трое, потом к ним пришел сильно раненый с контузией. Он появился за пять дней до этого разговора. Тогда же они и получили последнюю поставку еды в виде сухпайка.

Однако командир не поверил заявлениям своего подчиненного. Он сказал, что все получают провизию по графику.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что украинские боевики 47-й отдельной механизированной бригаде Вооруженных сил Украины (ВСУ) массово исчезают под Сумами. Их близкие пишут в соцсетях панические сообщения о том, что боевики исчезают без следа и «нет даже мертвых».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+8° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 42%
79.73
-0.60 92.19
-0.54
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 апреля, для всех знаков зодиака

