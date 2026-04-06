Почему одни выглядят на 30, а другие на 60: дело не в генах

Люди выглядят по-разному из-за календарного и биологического возраста

Люди одного года рождения могут выглядеть совершенно по-разному — и это не вопрос удачи. Разница объясняется тем, что существует два возраста: календарный и биологический. Первый — это просто цифра, а второй отражает реальное состояние организма. Подробнее в материале 5-tv.ru.

Биологический возраст показывает, насколько «изношены» клетки, ткани и органы. Именно он определяет, насколько человек энергичен, как быстро устает и как выглядит внешне. Иногда разница между этими показателями достигает десятков лет.

Как ученые измеряют старение

Настоящий прорыв произошел, когда исследователи научились оценивать возраст по изменениям в ДНК. Речь идет о так называемых эпигенетических процессах — когда гены не меняются, но их активность регулируется химическими «метками».

Американский ученый Стив Хорват разработал метод, позволяющий с высокой точностью определить возраст тканей. Этот подход стал одним из самых точных инструментов в изучении старения.

Главный вывод: даже у людей с одинаковой генетикой (например, у близнецов) биологический возраст может сильно отличаться. Причина — образ жизни.

Теломеры: износ на клеточном уровне

Другой важный механизм — теломеры. Это защитные «кончики» хромосом, которые укорачиваются с каждым делением клетки. Когда они становятся слишком короткими, клетка теряет способность обновляться.

Этот процесс напрямую связан со старением организма. При этом на длину теломер влияет не только время, но и внешние факторы — стресс, питание, вредные привычки.

Генетика решает не все

Часто считают, что скорость старения заложена в генах. Но исследования показывают: наследственность отвечает лишь за 20–30% этого процесса.

Остальные 70–80% — это образ жизни. То, как человек спит, питается, двигается и справляется со стрессом, играет куда большую роль, чем принято думать.

Стресс — главный ускоритель

Одним из самых сильных факторов старения оказался хронический стресс. Он буквально «съедает» ресурс организма.

Исследования под руководством нобелевского лауреата Элизабет Блэкберн показали: у людей, живущих в постоянном напряжении, теломеры значительно короче. В некоторых случаях разница соответствовала дополнительным десяти годам старения.

Причем эффект начинается еще в детстве и накапливается с годами.

Солнце старит быстрее времени

Если говорить о внешнем виде, то один из главных факторов — ультрафиолет. Он разрушает коллаген и эластин, ускоряя появление морщин.

Именно поэтому люди, часто находящиеся на солнце без защиты, выглядят старше своих ровесников. В дерматологии даже есть отдельный термин — фотостарение.

Сон — скрытый механизм омоложения

Ночной отдых — это не просто пауза, а активный процесс восстановления. Во время сна организм «ремонтирует» клетки, регулирует гормоны и снижает уровень воспаления.

При хроническом недосыпе эти процессы нарушаются. Это отражается не только на самочувствии, но и на внешности: кожа теряет упругость, появляются отеки и тусклый цвет лица.

Питание влияет напрямую

Рацион играет ключевую роль в скорости старения. Особенно важно общее качество питания, а не отдельные продукты.

Диета с большим количеством овощей, рыбы и полезных жиров помогает замедлить износ организма. А избыток сахара и переработанных продуктов, наоборот, ускоряет старение — в том числе за счет повреждения коллагена.

Движение защищает клетки

Регулярная физическая активность работает не только на фигуру, но и на клеточном уровне. Она помогает замедлить сокращение теломер и снижает влияние стресса.

Люди, которые тренируются регулярно, чаще сохраняют молодость как внешне, так и по состоянию здоровья.

Вредные привычки ускоряют процесс

Курение и алкоголь оказывают комплексное разрушительное воздействие: усиливают воспаление, повреждают клетки и ускоряют старение.

Разница между людьми одного возраста с разными привычками может достигать пяти-десяти лет — и это подтверждается научными измерениями.

Можно ли замедлить старение

Современные исследования показывают: старение — это не только неизбежность, но и процесс, на который можно влиять.

Правильный образ жизни способен замедлить биологические часы. В некоторых случаях ученые фиксируют даже обратный эффект — снижение биологического возраста.

