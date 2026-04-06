В Кузбассе мужчина дал сотруднику СК взятку в размере 55 миллионов рублей

Деньги передавались частями, но схема вскрылась и дошла до суда.

Жителя Кемерово отправили под домашний арест по делу о передаче особо крупной взятки бывшему сотруднику Следственного комитета РФ. Такое решение принял Центральный районный суд города.

По версии следствия, мужчина в ноябре 2025 года передал сначала 40 миллионов рублей, а затем еще 15 миллионов. Эти средства предназначались за помощь в освобождении его родственников из следственного изолятора. В передаче денег, как утверждается, также участвовали адвокаты.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье о даче взятки в особо крупном размере. Изначально следствие настаивало на заключении под стражу, однако суд ограничился более мягкой мерой пресечения.

Параллельно развивается дело против бывшего руководителя второго отдела по расследованию особо важных дел СК по Кузбассу. Его задержали 1 декабря по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Примечательно, что ранее он занимался вопросами противодействия коррупции.

Сейчас экс-чиновник находится в СИЗО в Новосибирске. Следствие продолжает работу, проверяя возможные дополнительные эпизоды и устанавливая все обстоятельства произошедшего.

10:22
«Роскосмос»: первый модуль Российской орбитальной станции развернут в 2028 году
10:15
Опасная привычка на тарелке: врачи связали питание с раком поджелудочной
10:08
«Мы очень счастливы»: Ольга Бузова станет тетей
10:00
Россиянам рассказали о риске остаться без прав из-за кефира и кваса
9:52
В Кузбассе мужчина дал сотруднику СК взятку в размере 55 миллионов рублей
9:46
Вода пошла в дома: тысячи людей эвакуировали после прорыва дамбы в Дагестане

Пропали после прогулки: в Омске ищут братьев 10 и 11 лет
Силы ПВО за ночь уничтожили 50 украинских дронов над пятью регионами России
«Будет казаться, что вернулась зима»: когда Москву накроет метель
Сирота с большим наследством: как живет Мария Баталова после смерти родителей

Умер Чак Норрис: биография актера, фильмы и причина смерти
🪐Гороскоп на апрель 2026 года для знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на апрель 2026 — видео
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео