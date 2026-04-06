В Кузбассе мужчина дал сотруднику СК взятку в размере 55 миллионов рублей

В Кузбассе мужчина дал взятку в размере 55 миллионов рублей сотруднику СК

Жителя Кемерово отправили под домашний арест по делу о передаче особо крупной взятки бывшему сотруднику Следственного комитета РФ. Такое решение принял Центральный районный суд города.

По версии следствия, мужчина в ноябре 2025 года передал сначала 40 миллионов рублей, а затем еще 15 миллионов. Эти средства предназначались за помощь в освобождении его родственников из следственного изолятора. В передаче денег, как утверждается, также участвовали адвокаты.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье о даче взятки в особо крупном размере. Изначально следствие настаивало на заключении под стражу, однако суд ограничился более мягкой мерой пресечения.

Параллельно развивается дело против бывшего руководителя второго отдела по расследованию особо важных дел СК по Кузбассу. Его задержали 1 декабря по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Примечательно, что ранее он занимался вопросами противодействия коррупции.

Сейчас экс-чиновник находится в СИЗО в Новосибирске. Следствие продолжает работу, проверяя возможные дополнительные эпизоды и устанавливая все обстоятельства произошедшего.

