Президент Южной Кореи извинился перед КНДР за запуск дронов через границу

Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 44 0

Инцидент произошел в начале 2026 года и стал причиной напряженности в военной сфере.

Президент Южной Кореи извинился перед КНДР за запуск дронов

Фото: Reuters/Ahn Young-joon

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен извинился перед КНДР за запуск дронов

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен принес официальные извинения Корейской Народно-Демократической Республике (КНДР) за запуск дронов через государственную границу. Соответствующее видео было размещено на YouTube.

На заседании кабинета министров лидер Южной Кореи сказал, что этот инцидент вызвал очередной виток напряженности в военной сфере между двумя странами. По его словам, беспилотники в сторону КНДР запустили частные лица.

«Хотя правительство этого не делало, я прошу прощения у Севера за ненужную напряженность в военной сфере, которую вызвало безрассудное поведение», — сказал Ли Чжэ Мен.

Военные КНДР в начале 2026 года сообщили, что с территории Южной Кореи были запущены беспилотники, которые нарушили воздушное пространство страны. Они были возмущены тем, что подобное произошло уже не в первый раз. Тогда Сеул отрицал свою причастность к этим действиям. Несмотря на это, в Пхеньяне требовали от Южной Кореи извинений. На этом фоне началось расследование. Выяснилось: БПЛА запустили частные лица. Их уже привлекли к ответственности.

