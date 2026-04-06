Президент Южной Кореи извинился перед КНДР за запуск дронов через границу

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен извинился перед КНДР за запуск дронов

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен принес официальные извинения Корейской Народно-Демократической Республике (КНДР) за запуск дронов через государственную границу. Соответствующее видео было размещено на YouTube.

На заседании кабинета министров лидер Южной Кореи сказал, что этот инцидент вызвал очередной виток напряженности в военной сфере между двумя странами. По его словам, беспилотники в сторону КНДР запустили частные лица.

«Хотя правительство этого не делало, я прошу прощения у Севера за ненужную напряженность в военной сфере, которую вызвало безрассудное поведение», — сказал Ли Чжэ Мен.

Военные КНДР в начале 2026 года сообщили, что с территории Южной Кореи были запущены беспилотники, которые нарушили воздушное пространство страны. Они были возмущены тем, что подобное произошло уже не в первый раз. Тогда Сеул отрицал свою причастность к этим действиям. Несмотря на это, в Пхеньяне требовали от Южной Кореи извинений. На этом фоне началось расследование. Выяснилось: БПЛА запустили частные лица. Их уже привлекли к ответственности.

