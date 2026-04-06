С ветерком: самокаты новой модели «Москвич» стали доступны для аренды в столице

Элина Битюцкая
Транспорт оснастили специальным модулем, который автоматически снижает скорость в медленных зонах.

Какие самокаты можно арендовать в Москве

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Храмцова

Самокаты новой модели «Москвич», которые собираются на столичном автомобильном заводе, стали доступны для аренды на городских велопарковках. Об этом сообщил столичный департамент транспорта.

Новые транспортные средства имеют ряд технологических особенностей. Они оснащены IoT-модулем, который автоматически снижает скорость в медленных зонах и ограничивает въезд в места, где движение самокатов запрещено.

При разработке модели применили «автомобильный подход» к светотехнике, отметили в дептрансе. Самокаты оснастили боковыми индикаторами, которые мигают при торможении, и даже мощным фонарем с лучом дальностью до десяти метров.

Крупные номера, нанесенные с четырех сторон, упрощают фиксацию нарушений камерами. Конструкторы увеличили переднее колесо и добавили специальный упор на платформе. На корпусе самоката заметны строгие напоминания о безопасности: «не ездить вдвоем» и «спешиваться на переходе». О том, что на автозаводе «Москвич» запущена сборка электросамокатов, стало известно 27 марта.

Ранее 5-tv.ru писал об ограничении работы электросамокатов в Подмосковье.

