«Забыли историю»: Захарова упрекнула Германию в стремлении к военному лидерству

|
Светлана Стофорандова
Немецких мужчин обязали получать разрешение от Бундесвера, если они планируют покинуть страну более чем на три месяца.

В чем Захарова обвинила Германию

Фото: www.globallookpress.com/Florian Gaertner

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Мария Захарова обвинила Германию в попытке стать главной военной силой Европы

Современная Германия впала в «милитаристский угар». Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале, комментируя изменения в немецком Законе о воинской обязанности.

Согласно новой норме, с 1 января 2026 года мужчины в возрасте от 17 до 45 лет обязаны получать письменное разрешение от Бундесвера (вооруженных сил Федеративной Республики Германия), если планируют покинуть страну более чем на три месяца. Это правило касается любых поездок: будь то работа, учеба, лечение или обычный отпуск. Захарова также подчеркнула, что раньше такие жесткие ограничения вводились только в случае чрезвычайного положения, а теперь стали постоянной нормой мирного времени.

«В пылу милитаристского угара в Германии напрочь забыли уроки истории. В прошлый раз, когда немецкая политическая элита вознамерилась сделать свою страну „главной военной силой в Европе“, это закончилось трагедией для всего человечества», — заявила дипломат.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Мария Захарова раскритиковала министра иностранных дел Германии Анналену Бербок. Она отметила, что ее действия свидетельствуют о недостатке знаний и дипломатических навыков.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

+7° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 66%
79.73
-0.60 92.19
-0.54
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 апреля, для всех знаков зодиака

«Забыли историю»: Захарова упрекнула Германию в стремлении к военному лидерству
