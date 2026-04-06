Звезду «СашиТани» Валентину Рубцову внесли в базу украинского «Миротворца»

Актриса попала в список после интервью, где назвала Крым российским.

Фото: www.globallookpress.com/Shatokhina Natalia

Звезда сериала «СашаТаня» Валентина Рубцова оказалась в базе украинского экстремистского сайта «Миротворец». Об этом сообщает ТАСС.

Причиной внесения личных данных артистки стала ее гражданская позиция.

«Я всегда считала и считаю Крым российским», — прямо заявила Рубцова в одном из недавних интервью.

Этой фразы оказалось достаточно, чтобы попасть в поле зрения украинских активистов, ведущих «черные списки».

«Миротворец» известен тем, что публикует персональные данные людей, которых его создатели считают угрозой национальной безопасности Украины. Для Рубцовой, как и для многих других деятелей культуры, высказавшихся аналогичным образом, это означает риск ограничения въезда и публичную травлю.

На данный момент ни сама актриса, ни ее представители официально не комментировали внесение в базу.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как в аналогичный список попали актриса Ирина Горбачева и президент КХЛ Алексей Морозов.

Последние новости

18:14
«Забыли историю»: Захарова упрекнула Германию в стремлении к военному лидерству
18:04
Герой России Людмила Болилая стала участником предварительного голосования «Единой России»
18:00
Рейсы в 43 страны: куда можно улететь без пересадок из России в 2026 году
17:53
17:46
Суд вынес приговор экс-губернатору Курской области Смирнову
17:30
Мишустин сообщил о включении лечения онковакцинами в программу ОМС

Сейчас читают

Иррациональность или стратегия? Трамп и новая логика глобальной власти — мнение
«Шахта полностью обесточена»: горняков в ЛНР вывели из опасной зоны после удара ВСУ
«Хочется забрать всю боль»: жених Лерчек рассказал о ее борьбе за жизнь
Сирота с большим наследством: как живет Мария Баталова после смерти родителей

Интересные материалы

Умер Чак Норрис: биография актера, фильмы и причина смерти
🪐Гороскоп на апрель 2026 года для знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на апрель 2026 — видео
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео