Президента КХЛ Алексея Морозова внесли в базу сайта «Миротворец»*

Президента Континентальной хоккейной лиги Алексея Морозова внесли в базу экстремистского сайта «Миротворец»*. Ему вменяют «покушение» на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также публичную поддержку спецоперации.

Внесение Морозова в базу «Миротворца» говорит о том, что тот работает на благо России, заявил трехкратный чемпион мира по хоккею Данис Зарипов в беседе с ТАСС. Он добавил, что сейчас Морозов показывает хорошие результаты в КХЛ.

Ранее в базу «Миротворца» внесли российского лыжника, трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова. Как и Морозову, ему вменяют покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины и поддержку СВО.

Ранее на экстремистский ресурс также внесли рекордсмена по количеству голов среди российских футболистов Артема Дзюбу.

Сайт «Миротворец»* был создан в 2014 году и публикует личные данные лиц, которых авторы ресурса считают нарушителями украинских законов. В России доступ к нему заблокирован по решению суда, а сам ресурс признан экстремистским.

* — экстремистский ресурс, запрещенный на территории России.