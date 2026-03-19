Актрису Ирину Горбачеву внесли в базу сайта «Миротворец»

Российскую актрису Ирину Горбачеву внесли в базу экстремистского украинского сайта «Миротворец». С данными ресурса ознакомился ТАСС.

Горбачева участвовала в съемках видеороликов для школьных уроков «Разговоры о важном». Артистку обвинили в распространении «российской пропаганды» и якобы «покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины».

Скандальный сайт «Миротворец» был создан в 2014 году для установления личностей и публикации персональных данных всех, кто якобы угрожает национальной безопасности Украины.

Так, например, в сентябре прошлого года в черный список украинского ресурса по неизвестной причине попал российский футболист Артем Дзюба. За участие в фестивале «Таврида. Арт» в 2021 году в «Миротворец» добавили Олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Алину Загитову. В базе данных ресурса также находятся певица Татьяна Куртукова, актер Павел Деревянко, заслуженный артист России Ярослав Дронов (SНАМAN) и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

Это далеко не весь список российских знаменитостей, попавших в базу данных «Миротворца». За последние годы ресурс пополнился сотнями личных данных журналистов, артистов или политиков, которые посещали Крым, Донбасс или по какой-то иной причине вызвали негативную оценку создателей сайта.

