«Какой-то дискомфорт»: названы причины жалоб россиян на сон

Сомнолог Ковальзон: проблемы со сном могут быть связаны с храпом и апноэ

Большинство жалоб россиян на проблемы со сном связаны с состоянием здоровья и образом жизни. Об этом сообщил сомнолог Владимир Ковальзон в беседе с НСН — Национальной Службой Новостей.

По информации издания Коммерсантъ, с трудностями при засыпании или ночными пробуждениями сталкиваются 77% опрошенных. При этом каждый второй отмечает дневную сонливость и ощущение усталости.

Как пояснил Ковальзон, среди основных причин таких состояний — различные заболевания и физиологические особенности.

«Главная причина — какой-то дискомфорт в жизни, тяжелые заболевания, например, бруксизм, храп, апноэ. Вместе с тем большинство жалоб — мнимые: сон на самом деле не нарушен, а ощущения чисто психологические. Такие вещи не основаны на объективном исследовании, людям вообще свойственно жаловаться», — высказался Ковальзон.

Тем не менее в ряде случаев обращение к врачу необходимо.

Речь идет, в частности, о ситуациях, когда сильный храп сочетается с избыточным весом, анатомическими особенностями, такими как короткая шея, а также вредными привычками. В таких случаях требуется консультация специалиста и дополнительная диагностика.

«Но проблема в том, что у нас нет официальных врачей-сомнологов. Все обращения неврологов в Минздрав в течение более чем 30 лет остаются без ответа. Они есть только в платных поликлиниках, страховкой не покрываются, и это очень дорогое удовольствие. В Москве таких центров полно, а в провинции с этим проблема», — добавил Ковальзон.

Ранее 5-tv.ru передавал, что прерывистый сон может указывать на серьезные заболевания. При этом ночные пробуждения часто сопровождаются учащенными позывами к мочеиспусканию.

