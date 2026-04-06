Политолог назвал удары Киева по КТК стратегией нанесения ущерба поставкам нефти

Светлана Стофорандова
Последствия могут затронуть США, ЕС, Казахстан и западных инвесторов.

Политолог Колташов: Украина хочет подорвать любые поставки нефти, связанные с РФ

Удары по Каспийскому трубопроводному консорциуму (КТК) в Новороссийске — это часть масштабной стратегии Украины по подрыву любых поставок нефти, связанных с Россией. Об этом в беседе с 5-tv.ru заявил политолог и экономист Василий Колташов.

«Зачем Украина так действует? Это является частью общей стратегии нанесения ущерба любым поставкам, так или иначе связанным с Россией», — пояснил политолог.

Эксперт напомнил, что целями атак уже становились нефтепровод «Дружба», готовились диверсии против «Турецкого потока» в Сербии, а теперь под ударом оказался КТК.

Колташов подчеркнул, что основным потребителем нефти, идущей по этому маршруту, является Европейский союз (ЕС). Поэтому Киев бьет прежде всего по своим партнерам. Кроме того, серьезные убытки понесет экономика Казахстана и западные инвесторы.

Политолог также уверен, что такими атаками Украина пытается давить на США, требуя продолжения финансирования и новых поставок вооружения.

«Зеленский отвешивает пощечины Дональду Трампу, потому что он показывает, что вы должны про нас не забывать. Вы, конечно, ведете войну против Ирана, но если вы не будете нас снабжать деньгами, оружием и боеприпасами, то вы пострадаете. Вам придется за это заплатить», — заявил Колташов.

Ранее 5-tv.ru писал о мнении другого эксперта — доцента кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов ГУУ Максима Чиркова, который считает, что Украина сильно рискует, нанося удары по объектам КТК. Он уверен, что такие действия могут лишить Киев поддержки.

Политолог назвал удары Киева по КТК стратегией нанесения ущерба поставкам нефти
