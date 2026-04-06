«Абсолютно нелогично»: удары ВСУ по КТК обернутся против Киева

|
Светлана Стофорандова
Атака Украины на нефтетранспортный узел толкает Европу к энергетическому кризису.

Фото, видео: Юрий Березнюк/ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Доцент Чирков: атака ВСУ на КТК вредит странам, которые поддерживают Киев

Удары ВСУ по объектам Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Новороссийске могут обернуться против союзников Украины. Об этом заявил доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов ГУУ Максим Чирков в беседе с 5-tv.ru.

По словам эксперта, КТК приносит прибыль не только российским компаниям, но и крупным энергетическим предприятиям из Казахстана, Великобритании и США. Удары по этому нефтетранспортному узлу могут привести к снижению поддержки Киева.

«Все выглядит абсолютно нелогично. Потому что, опять же, страдают от подобных действий страны, в общем, относящиеся к Украине как минимум нейтрально. Но такие действия могут привести к тому, что количество стран, которые относятся к действиям Киева крайне негативно, будет очень сильно увеличиваться», — пояснил он.

Эксперт также подчеркнул, что атака на КТК вместе с напряженной ситуацией на Ближнем Востоке лишь усугубляют нестабильность на мировом рынке энергоресурсов. В такой ситуации под ударом оказываются в первую очередь страны Евросоюза, которые очень чувствительны к скачкам цен на нефть.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что президент Украины Владимир Зеленский уже почувствовал спад поддержки из-за конфликта на Ближнем Востоке. По его словам, в стране заканчиваются ракеты.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

+7° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 66%
78.73
-1.00 91.00
-1.19
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 апреля, для всех знаков зодиака

