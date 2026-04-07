«Намедитировал себе»: актер Павел Ворожцов о своих ролях

Дарья Бруданова

В детстве артист хотел выбрать более приземленную профессию. Но судьба распорядилась иначе.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина; 5-tv.ru

Актер Павел Ворожцов: в детстве я не мечтал о космосе

В детстве актер Павел Ворожцов, в отличие от многих других мальчиков, не мечтал о космосе. Он хотел выбрать более приземленную профессию, а именно — стать милиционером. Об этом он рассказал корреспонденту 5-tv.ru на премьере фильма «Моя собака — космонавт».

«Я слышал о космосе, но не мечтал о нем. Я хотел быть милиционером, пожарным, врачом… В итоге, если посмотреть, какие у меня роли, то, наверное, из ста где-то восемьдесят — милиционеры. Видите, намедитировал себе», — сказал артист в беседе с журналистом.

Павел Ворожцов в детстве хотел защищать слабых. Поэтому он и мечтал стать милиционером. Ведь в юности он не сомневался: именно люди в погонах самые справедливые и правильные. Однако, как признался артист, позже ему пришлось играть совсем других «героев».

Ранее 5-tv.ru писал, что актриса Юлия Пересильд, которая пару лет назад отправилась на МКС ради съемок в фильме, не хочет, чтобы ее дочь Анна когда-нибудь полетела в космос. При этом она призналась: у наследницы сложный характер. Поэтому ее мнение навряд ли будет учитываться.

