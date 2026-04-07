Неспокойная ситуация: на камчатском вулкане Шивелуч произошел новый выброс пепла

Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на высоту 10 километров

На вулкане Шивелуч произошел выброс пепла на десять километров над уровнем моря. Об этом сообщила Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT).

Ситуация на полуострове неспокойная. По словам специалистов, извержение вулкана продолжается, однако серьезных последствий нет. Взметнувший пепел достиг десяти километров над уровнем моря, а шлейф протянулся примерно на 30 километров к северу.

Если ничего не изменится, то, как отметили эксперты, высока вероятность новых выбросов. Их высота может достичь 12 километров.

«Продолжающаяся активность может повлиять на международные и низколетящие самолеты», — сказано на сайте KVERT.

Шивелуч — один из крупнейших и самых активных вулканов Камчатки. Он находится на северо-востоке полуострова. Это самый северный действующий вулкан региона. Рядом с ним расположен населенный пункт — Ключи.

Вулкан начал извержение почти месяц назад — 13 марта. Тогда высота пеплового выброса составила примерно восемь тысяч метров над уровнем моря. С тех пор выбросы происходят регулярно.

Ранее 5-tv.ru писал, что за сутки у берегов Камчатки произошло семь ощутимых подземных толчков магнитудой до 5,0. Разрушений в населенных пунктах зафиксировано не было.

