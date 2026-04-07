На бывшем заводе Toyota в Петербурге планируют перезапустить производство

Евгения Алешина

Ранее к работе уже вернулись площадки некоторых зарубежных автопроизводителей.

Когда запустят производство на бывшем заводе Тойота

Беглов: производство на бывшей площадке Toyota в Петербурге запустят в 2026 году

Производство на бывшей площадке марки Toyota перезапустят в Санкт-Петербурге в 2026 году. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов в беседе с РИА Новости.

«В 2026 году будут перезапущены все автозаводы, ранее оставленные иностранными компаниями, площадка бывшего завода Toyota в Шушарах —не исключение», — сказал он.

К работе в Петербурге уже вернулись площадки некоторых зарубежных автопроизводителей, напомнил Беглов. В том числе, продолжается деятельность «Автозавода Санкт-Петербург» (бывшее предприятие Nissan) и «Автозавода АГР», которым ранее владела компания Hyundai.

По словам губернатора региона, потенциал Санкт-Петербурга в области автомобильной промышленности сейчас полностью востребован страной. В настоящее время идет последовательная работа по перезапуску всех оставленных иностранными компаниями после начала СВО производств.

Ранее 5-tv.ru писал, что автомобиль Lada Vesta могут начать сдавать в аренду по подписке. Ее стоимость будет примерно 40 тысяч рублей в месяц.

