Дороже Вrеnt: нефтяные доходы Ирана подскочили почти на 40%

Нефтяные доходы Ирана подскочили почти на 40%

В результате блокировки Ормузского пролива нефтяные доходы Ирана взлетели на треть. Такие данные приводит информагентство Reuters. Из-за скачка цен на черное золото Тегеран за прошедший месяц заработал на экспорте на 37% больше, чем в марте прошлого года.

Дошло до того, что баррель иранской нефти теперь стоит даже дороже элитной марки Brent. Заметно увеличились доходы и у Омана. А вот нефть из Кувейта и Ирака из-за закрытия Ормузского пролива на мировые рынки не попадает. Их заработок в прошлом месяце упал более чем на 70%.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Иран может экспортировать ресурсы не только через остров Харк — главный нефтяной хаб страны, через который Тегеран экспортирует более 80% углеводородов. По данным корреспондента «Известий», правительство приняло меры заранее: после войны с Ираком были снижены риски, и в случае проблем республика сможет использовать другие порты.

Сейчас остров Харк — одна из самых защищенных точек на Ближнем Востоке. Попасть туда могут только местные жители и сотрудники нефтяных компаний. Военные и службы безопасности имеют полный контроль. По словам местного жителя, за 20 дней не было новостей об американских кораблях, морская безопасность обеспечена, люди живут обычной жизнью.

