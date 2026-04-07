Приняли меры заранее: Иран может экспортировать ресурсы не только с острова Харк

Американо-израильская коалиция наращивает силы ради контроля над стратегически важным Ормузским проливом и островом Харк — главным нефтяным хабом Ирана. Именно через него Тегеран экспортирует более 80% всех углеводородов страны.

И сейчас это одна из самых защищенных точек на Ближнем Востоке. Там удалось побывать корреспонденту Насеру Ашкери. Он снял эксклюзивные кадры для «Известий» и записал интервью с местными жителями.

Позади меня — остров, который имеет стратегическое значение для экспорта иранской нефти. Более 80% экспорта осуществляется через этот терминал. Сейчас попасть на остров невозможно. Это связано с соображениями военной безопасности. Туда могут попасть только местные жители или сотрудники нефтяных компаний.

Остров Харк имеет очень важное значение для экспорта, но еще после войны с Ираком правительство приняло меры, чтобы снизить риски. В случае проблем, связанных с войной, республика сможет экспортировать ресурсы из других портов. Из-за угрозы со стороны США военные и службы безопасности имеют здесь полный контроль. Хотя противника пока не видно.

«За те 20 дней, что я здесь был, никаких новостей об американских кораблях — авианосцах, эсминцах не было. Ни о том, чтобы они проходили через пролив, ни о том, чтобы они приближались к нам из стран Персидского залива. Сейчас морская безопасность полностью обеспечена. Люди живут своей обычной жизнью», — рассказывает местный житель.

Так называемые корабли американской коалиции не приближаются к территориальным водам Ирана. Их крупнейший авианосец «Авраам Линкольн» находится на расстоянии около 1200 километров от побережья, чтобы быть вне досягаемости иранских ракет. Ходят слухи, что на фоне американской угрозы некие военные действия могут предпринять Арабские Эмираты. Они давно претендовали на эти острова. Иран не считает их значимой военной силой — но и на этот случай у военных уже все готово.

