В Москве открылось общественное пространство сцены «Мельников» на Стромынке

|
Евгения Алешина
Легендарное здание обрело новую жизнь как театральная площадка.

Здание архитектора Мельникова на Стромынке

Фото: Александра Левчук/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Москве в конце марта после модернизации открылось общественное пространство сцены «Мельников» на Стромынке — легендарное здание архитектора Константина Мельникова обрело новую жизнь как театральная площадка. Об этом сообщается на портале mos.ru.

«В 2015 году город завершил полную реконструкцию и глобальную реставрацию здания. Уже после прихода на должность художественного руководителя сцены „Мельников“ Константина Богомолова заменили планшет сцены, а сейчас провели редизайн внутреннего пространства», — говорится в материале.

Здание «Мельников» на своем веку повидало революционный авангард и советский закат, а также волейбольные матчи и забытые лектории. В 2024 году сцена присоединилась к Театру на Бронной. Пространство открыло свои двери спектаклем Нины Чусовой «Гори, гори, моя звезда», билеты на который можно приобрести с помощью сервиса «Мосбилет».

Сцене уже почти 100 лет — ее отстроили в 1929 году. На тот момент вокруг был почти пустырь: дорога и туберкулезный диспансер. Однако все это не помешало творению Мельникова приобрести практически сразу статус архитектурного манифеста. На сегодняшний день здание является объектом культурного наследия федерального значения и одним из самых известных памятников советского авангарда.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+5° Атмосферное давление 748 мм рт. ст.
Относительная влажность 75%
78.73
-1.00 91.00
-1.19
Последние новости

Сейчас читают

