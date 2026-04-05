В Москве отреставрировали старинные фасады 38 домов

В Москве продолжается реализация программы капитального ремонта жилого фонда. На Новопесчаной улице специалисты уже привели в порядок 38 домов в стиле неоклассики, сохранив их архитектурный облик. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Одним из таких объектов стал девятиэтажный дом № 14, построенный в 1955 году по индивидуальному проекту в стиле неоклассики. Его фасад отличается сложной пластикой, сформированной бетонными блоками и декоративными элементами.

В ходе ремонта в 2023 году здание тщательно очистили, заделали трещины и швы, обработали поверхности защитными составами и восстановили декор. После этого фасад окрасили. Также были приведены в порядок цоколь и откосы, заменены водосточные трубы.

В 2024 году работы провели в доме № 23, корпус 5. Семиэтажное здание, возведенное в 1952 году по проекту архитекторов Зиновия Розенфельда и Петра Помазанова, также выполнено в стиле советской неоклассики. Его отличают профилированный карниз, рельефная плитка и декоративные элементы, включая кронштейны под балконами.

Специалисты очистили фасады, устранили повреждения кирпичной кладки, обработали поверхности от влаги и восстановили архитектурные детали.

Еще одно здание — дом № 8, корпус 1 — было обновлено в 2025 году. Пятиэтажный дом с мансардой, построенный в 1950 году, отличается арочными наличниками, декоративными портиками и балконами с балюстрадами.

Перед началом работ специалисты разработали индивидуальный проект с учетом особенностей здания. Фасад очистили, укрепили, восстановили кирпичную кладку и декоративные элементы, а также обработали поверхности защитными составами.

Кроме того, внутри здания модернизировали инженерные системы, включая электроснабжение, отопление, водоснабжение и водоотведение.

