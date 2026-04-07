Защита прав граждан: россиянам объяснили, как уволиться во время больничного

Минтруд разъяснил порядок увольнения во время больничного

Работодатель в России не вправе расторгать трудовой договор по собственной инициативе с сотрудником, находящимся на больничном. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда РФ.

В ведомстве отметили, что действующее законодательство устанавливает запрет исключительно для работодателя: на период временной нетрудоспособности работника прекращение трудовых отношений по инициативе организации не допускается. При этом сам сотрудник сохраняет право подать заявление об увольнении по собственному желанию, даже находясь на лечении.

В министерстве уточнили, что процедура увольнения в таком случае остается неизменной. Работник направляет заявление работодателю в установленном порядке. Как и предусмотрено Трудовым кодексом, трудовой договор прекращается через две недели с момента получения уведомления организацией.

