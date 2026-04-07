Защита прав граждан: россиянам объяснили, как уволиться во время больничного

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 33 0

Минтруд уточнил ограничения для работодателя и правила подачи заявления сотрудником.

Минтруд разъяснил порядок увольнения на больничном

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Минтруд разъяснил порядок увольнения во время больничного

Работодатель в России не вправе расторгать трудовой договор по собственной инициативе с сотрудником, находящимся на больничном. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда РФ.

В ведомстве отметили, что действующее законодательство устанавливает запрет исключительно для работодателя: на период временной нетрудоспособности работника прекращение трудовых отношений по инициативе организации не допускается. При этом сам сотрудник сохраняет право подать заявление об увольнении по собственному желанию, даже находясь на лечении.

В министерстве уточнили, что процедура увольнения в таком случае остается неизменной. Работник направляет заявление работодателю в установленном порядке. Как и предусмотрено Трудовым кодексом, трудовой договор прекращается через две недели с момента получения уведомления организацией.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что эксперты определили наиболее распространенные ограничения на рабочих местах. Согласно исследованию, 12% россиян полностью одобряют такие меры, тогда как 14% выступают резко против.

В частности, около 29% опрошенных обязаны соблюдать установленный дресс-код и не могут приходить на работу в свободной одежде. Еще 28% респондентов лишены возможности покидать рабочее место в течение рабочего дня, а 22% сталкиваются с запретом на романтические отношения с коллегами.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:08
Мишустин: конфликт на Ближнем Востоке нарушил логистику мирового топливно-энергетического комплекса
16:00
Собянин: Благотворительный фестиваль «Пасхальный дар» откроется 11 апреля
15:45
В Москве открылось общественное пространство сцены «Мельников» на Стромынке
15:40
Против вице-губернатора Кубани Андрея Коробки возбуждено уголовное дело
15:35
Исчезла из соцсетей: экс-избранник раскрыл причины пропажи дочери Даны Борисовой
15:30
Собянин: для учащихся ИТ-классов запускается программа по работе с ИИ

Сейчас читают

Убившего учительницу в Добрянке подростка отправят на психиатрическую экспертизу
«Ждал в кустах»: стали известны подробности убийства учительницы в Добрянке
Прокуратура начала проверку после нападения подростка на учителя в Пермском крае
МКС уходит, РОС приходит: прошлое, настоящее и будущее космических станций

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек на апрель 2026 — видео
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на апрель 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на апрель 2026 года для знаков зодиака — видео