И то нельзя, и это нельзя: названы самые распространенные рабочие запреты

Анастасия Антоненко

При этом 12% россиян полностью поддерживают ограничения, а 14% категорически против этого.

Какие запреты существуют у россиян на работе

Каждый третий сотрудник в РФ сталкивается с претензиями на одежду не по форме

Почти треть россиян сталкиваются с ограничениями по дресс-коду на рабочем месте. Об этом говорят данные нового исследования сервиса по поиску работы, с результатами которого ознакомилась Газета.ру

Порядка 29% опрошенных не могут приходить на работу в одежде не по форме. Еще 28% респондентов не имеют права покидать рабочее место в течение дня, а 22% — заводить романы с коллегами.

Около 20% участников исследования не могут пользоваться телефоном в личных целях, а 19% — обедать за рабочим столом. Еще 15% жалуются на отсутствие гибкого графика, 13% — на запрет держать личные вещи на столе и ругаться. Доступ к соцсетям закрыт для 12% работников, а удаленная работа недоступна 9% сотрудников. Лишь у 6% опрошенных нет никаких запретов на работе.

В банковской сфере дресс-код особенно строг: его отмечают 50% сотрудников. В ритейле этот показатель составляет 40%, в производстве — 31%, в медицине — 29%, в строительстве — 24%.

В IT-сфере чаще всего запрещают удаленную работу (38%) и гибкий график (37%), в образовании также удаленку (35%). В банковской сфере 40% работников не могут обедать на рабочем месте, в ритейле 30% — пользоваться мобильными, а в строительстве 21% — курить.

Мнения о целесообразности запретов разделились: 12% россиян полностью поддерживают ограничения, 42% скорее одобряют, 32% скорее не поддерживают, а 14% категорически против.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, отказ в приеме на работу из-за фотографий в соцсетях или требование предоставить доступ к закрытому профилю нарушают закон. Однако на практике доказать нарушение сложно, поскольку организации часто скрывают реальную причину отказа и используют нейтральные формулировки, чтобы избежать судебных исков.

