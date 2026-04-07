Россиян предупредили об ответственности за езду на зимней резине летом

Юрист Асанова: за езду на зимней резине в теплое время года грозит штраф

Российским автомобилистам грозит денежное взыскание за использование несезонных шин в теплое время года. Об этом напомнила член Ассоциации юристов России Карина Асанова.

«За установленные шины, которые не соответствуют сезону, предусмотрен штраф в размере 500 рублей», — разъяснила правозащитница.

Ответственность за своевременную замену покрышек действует с 2023 года. Юрист уточнила: летние шины категорически запрещены зимой, а шипованные зимние нельзя использовать в июне, июле и августе.

Если инспектор ГИБДД выявит нарушение, он может потребовать устранить причину. Летом шипованную резину придется срочно поменять на летнюю. Водителя штрафуют именно за управление машиной в условиях, когда ее эксплуатация запрещена правилами.

Асанова предупредила: если автовладелец проигнорирует требование и не приедет на осмотр автомобиля в установленный срок, регистрацию транспортного средства могут приостановить до исправления нарушения.

Более того, за невыполнение законного распоряжения сотрудника составляют протокол и направляют материалы в суд. Тогда штраф вырастет до двух-четырех тысяч рублей, либо назначат обязательные работы на срок от 40 до 120 часов, либо арестуют на 15 суток.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.