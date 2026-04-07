Россиян предупредили об ответственности за езду на зимней резине летом

|
За игнорирование требования инспектора могут арестовать на 15 суток или отправить на обязательные работы.

Есть ли штраф за езду на зимней резине в теплое время года

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Юрист Асанова: за езду на зимней резине в теплое время года грозит штраф

Российским автомобилистам грозит денежное взыскание за использование несезонных шин в теплое время года. Об этом напомнила член Ассоциации юристов России Карина Асанова.

«За установленные шины, которые не соответствуют сезону, предусмотрен штраф в размере 500 рублей», — разъяснила правозащитница.

Ответственность за своевременную замену покрышек действует с 2023 года. Юрист уточнила: летние шины категорически запрещены зимой, а шипованные зимние нельзя использовать в июне, июле и августе.

Если инспектор ГИБДД выявит нарушение, он может потребовать устранить причину. Летом шипованную резину придется срочно поменять на летнюю. Водителя штрафуют именно за управление машиной в условиях, когда ее эксплуатация запрещена правилами.

Асанова предупредила: если автовладелец проигнорирует требование и не приедет на осмотр автомобиля в установленный срок, регистрацию транспортного средства могут приостановить до исправления нарушения.

Более того, за невыполнение законного распоряжения сотрудника составляют протокол и направляют материалы в суд. Тогда штраф вырастет до двух-четырех тысяч рублей, либо назначат обязательные работы на срок от 40 до 120 часов, либо арестуют на 15 суток.

Ранее 5-tv.ru писал, что в России также штрафуют за неправильный мангал на даче. Можно лишиться до 50 тысяч рублей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+5° Атмосферное давление 748 мм рт. ст.
Относительная влажность 75%
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:08
Мишустин: конфликт на Ближнем Востоке нарушил логистику мирового топливно-энергетического комплекса
16:00
Собянин: Благотворительный фестиваль «Пасхальный дар» откроется 11 апреля
15:45
В Москве открылось общественное пространство сцены «Мельников» на Стромынке
15:40
Против вице-губернатора Кубани Андрея Коробки возбуждено уголовное дело
15:35
Исчезла из соцсетей: экс-избранник раскрыл причины пропажи дочери Даны Борисовой
15:30
Собянин: для учащихся ИТ-классов запускается программа по работе с ИИ

Сейчас читают

Убившего учительницу в Добрянке подростка отправят на психиатрическую экспертизу
«Ждал в кустах»: стали известны подробности убийства учительницы в Добрянке
Прокуратура начала проверку после нападения подростка на учителя в Пермском крае
МКС уходит, РОС приходит: прошлое, настоящее и будущее космических станций

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек на апрель 2026 — видео
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на апрель 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на апрель 2026 года для знаков зодиака — видео