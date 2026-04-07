Найдена забытая ветвь человечества: они выжили, но растворились во времени

Дарья Орлова
Дарья Орлова 44 0

Исследование ДНК показало неожиданное происхождение древних жителей Восточной Азии.

Под Пекином обнаружили следы забытой ветви человечества

Исследователи из Китайской академии наук изучили генетический материал трех древних людей, захороненных на стоянке Дунхулинь недалеко от Пекина. Их предали земле около 9–11 тысяч лет назад. Результаты работы опубликованы в журнале Current Biology.

Анализ показал, что одна из женщин принадлежала к ранее неизвестной генетической линии. Ее ближайшие «родственники» по ДНК обитали примерно 19 тысяч лет назад в районе реки Амур. Это свидетельствует о существовании древней северной группы людей, которая сохранялась на протяжении тысячелетий.

Однако другой найденный в том же месте человек, живший примерно на две тысячи лет позже, оказался генетически совершенно иным. Его происхождение ближе к популяциям, населявшим Монгольское плато.

При этом археологические данные удивили ученых: несмотря на смену населения, материальная культура почти не изменилась. Орудия труда, керамика и способы обработки растений оставались схожими, что говорит о преемственности традиций.

По мнению исследователей, после окончания ледникового периода люди были вынуждены адаптироваться к новым условиям, что приводило к миграциям и смешению популяций. В итоге обнаруженная древняя линия практически исчезла, растворившись среди других групп — сегодня ее генетические следы встречаются крайне редко.

Последние новости

19:16
И на Земле неплохо: в России перенесли запуски нескольких лунных миссий
19:03
В Дагестане могут повысить уровень режима ЧС после оценки ущерба
18:52
«Я очень рада, что пропала»: куда исчезла актриса Анастасия Задорожная
18:46
Глава Минприроды сообщил, когда ждать новую волну паводка в Дагестане
18:34
Апартаменты за печенье: риелтор заявил об угрозах от блогера Гусейна Гасанова
18:22
«Географическое недоразумение»: космонавт Кононенко о названии планеты Земля

Сейчас читают

Земля на пределе: ученые заявили о критическом перенаселении планеты
Убившего учительницу в Добрянке подростка отправят на психиатрическую экспертизу
Погиб, спасая детей: замглавы Каменско-Днепровского округа убит при атаке ВСУ
МКС уходит, РОС приходит: прошлое, настоящее и будущее космических станций

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек на апрель 2026 — видео
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на апрель 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на апрель 2026 года для знаков зодиака — видео