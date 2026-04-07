Иск о взыскании долга по ЖКУ был подан к однофамилице актрисы Бочкаревой

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк

Путаница возникла из-за особенностей базы судов общей юрисдикции Москвы.

Какой иск подали против актрисы Натальи Бочкаревой

Фото: legion-media/Persona Stars/053

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Управляющая компания подала иск о взыскании задолженности по коммунальным платежам на полную тезку актрисы сериала «Счастливы вместе» Натальи Бочкаревой. Об этом 5-tv.ru сообщили в суде.

При этом в инстанции уточнили, что иск «Служба комфорта Смайнекс» подала к ответчику Наталье Васильевне Бочкаревой. Тогда как отчество известной артистки — Владимировна.

До этого в СМИ сообщали, что иск о взыскании платы за жилплощадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию подали именно к актрисе Наталье Бочкаревой. В свою очередь звезда прояснила, что судебные разбирательства проводятся в отношении ее тезки.

Подобная ошибка могла произойти, поскольку в базе судов общей юрисдикции города Москвы отмечаются лишь инициалы сторон и их фамилии.

Также до этого, как писал 5-tv.ru, рассматривался иск Натальи к бывшему супругу Николаю Борисову о выплате алиментов, однако суд отказал в его удовлетворении.

