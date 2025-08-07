Счастливы, но не вместе: суд отказал в иске актрисе Бочкаревой к экс-супругу

Дело касается взыскания алиментов на несовершеннолетних детей.

Останкинский суд Москвы отказал в удовлетворении иска звезды «Счастливы вместе» Натальи Бочкаревой к бывшему мужу Николаю Борисову о взыскании алиментов. Об этом из зала суда сообщил источник 5-tv.ru.

Бочкарева пыталась добиться денежных средств от экс-супруга на содержание несовершеннолетних детей. Однако Наталья не просила рассмотрение дела в ее отсутствие и не явилась на заседание по вторичному вызову. При этом, Борисов не потребовал рассмотреть дело по существу и отказался комментировать процесс.

Ранее суд приостанавливал производство по иску, так как назначал экспертизу по данному делу.

Наталья Бочкарева была замужем за адвокатом Николаем Борисовым с 2007 по 2014 год. Они познакомились в поезде, где мужчина срежиссировал ситуацию, чтобы помочь ей от приставаний, после чего между ними завязались отношения. В браке у них родились двое детей — сын Иван и дочь Мария, которым сейчас 17 и 18 лет соответственно.

По словам самой актрисы, причиной развода стали разногласия, связанные с ее профессиональной деятельностью, так как муж не смог смириться с ее графиком гастролей и репетиций. После развода бывшие супруги долгое время занимались совместным воспитанием детей. Однако позже Борисов прекратил финансовую поддержку и общение с сыном и дочерью.

В 2024 году Бочкарева подала на бывшего мужа в суд с требованием взыскать алименты за последние три года на содержание детей.

Сейчас Наталья вновь счастлива в браке, в котором она родила третьего ребенка — сына Александра — два года назад.

