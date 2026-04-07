Хранил наркотики и ссорился с соседями: жителя Таганрога заподозрили в убийстве родителей

|
Мария Гоманюк
Мужчина отличался агрессивным и конфликтным характером. Он часто просил денег у близких.

Что известно о застелившем родителей мужчине из Таганрога

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Таганроге ищут подозреваемого в убийстве родителей

В Таганроге 32-летний мужчина подозревается в убийстве своих родителей. Его разыскивают правоохранительные органы. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

По предварительным данным, мужчина использовал охотничье ружье при нападении на отца и мать.

«Мужчина застрелил родителей из „Сайги“, сел за руль Kia Sportage и уехал с оружием», — уточнил собеседник.

По информации источников, у подозреваемого до этого были проблемы с наркотиками, а также он привлекался к ответственности за хранение запрещенных веществ. Местные жители рассказали, что мужчина вел себя агрессивно и конфликтовал с окружающими.

«Пришел к нам в два часа ночи в прошлом году неадекватный, муж ему говорит: «Иди проспись». Тот отвечает: «Да я вас всех здесь поубиваю», — рассказала соседка.

По ее словам, мужчина часто ссорился с родителями и просил у них деньги.

«Отец ему говорил: «Хватит сидеть на нашей шее, иди работай», — объяснила женщина.

Преступление произошло в частном доме. После случившегося мужчина скрылся на автомобиле, его местонахождение устанавливается.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье об убийстве двух лиц. Об этом сообщили в Следственном комитете России по Ростовской области.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

