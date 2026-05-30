Жена хоккеиста Ковальчука стала первой россиянкой, покорившей Эверест без баллона

Жена хоккеиста Ковальчука первой из россиянок покорила Эверест без баллона

Жена российского хоккеиста Ильи Ковальчука, Николь, стала первой россиянкой, которая поднялась на вершину Эвереста без кислородного баллона. Об этом сообщил клуб «7 вершин».

Николь шла к вершине в составе международной экспедиции под руководством непальского альпиниста Нирмала Пурджи.

Известно, что супруга спортсмена занимается альпинизмом уже несколько лет. За это время она успела покорить все 14 вершин-восьмитысячников. Примечательно, что она стала 14-й женщиной в мире, которой удалось взойти на Эверест без кислородного баллона.

«Альпинизм стал уже не просто увлечением, а осознанным долгосрочным проектом и очень важной частью моей жизни», — приводит клуб слова Ковальчук.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что россиянин Рустам Набиев стал первым человеком, покорившим Эверест на руках. Он начал восхождение 13 мая — в день своего 34-летия, с помощью пяти шерпов и трех проводников. Достичь вершины ему удалось за восемь дней.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС