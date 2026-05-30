Политолог связал удар ВСУ по ЗАЭС с отвлечением внимания от коррупции в Киеве

Политолог Семеновский: удар ВСУ по ЗАЭС служит отвлечением от коррупции в Киеве

Беспрецедентная атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) по машинному залу энергоблока Запорожской АЭС могла быть связана с попыткой Киева отвлечь внимание от внутренних коррупционных скандалов. Об этом «Известиям» сообщил политолог, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Семеновский.

По его словам, удары по территории станции фиксируются длительное время, однако ранее целями становились периметр объекта и элементы энергетической инфраструктуры. В данном случае беспилотник проник непосредственно в здание станции, пробил стену и взорвался в машинном зале энергоблока.

«Видно, что Украина идет на эскалацию с моментом, когда приближается, условно говоря, крах украинского режима в связи с внутренним скандалом. <…> Здесь идет отвлечение внимания всевозможными способами», — высказался Семеновский.

Отдельно политолог обратил внимание на позицию Международного агентства по атомной энергии. По его словам, представители МАГАТЭ, как правило, не дают оценок происхождению атак, несмотря на регулярные сообщения о прилетах беспилотников и снарядов. Он добавил, что реакция агентства на инцидент с попаданием в здание станции станет показательной.

Ранее в тот же день глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев сообщил, что удар по энергоблоку № 6 ЗАЭС был нанесен целенаправленно, а беспилотник управлялся с использованием оптоволоконного канала связи.

В результате атаки пострадавших нет, критических разрушений инфраструктуры не зафиксировано. Представительство ЗАЭС направило уведомление о произошедшем в МАГАТЭ.

Директор станции Юрий Черничук назвал инцидент крайне серьезным, отметив, что удар мог привести к выводу из строя всего энергоблока.

