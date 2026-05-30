Шпица спасли после попадания лапы в механизм эскалатора в Мурино

В городе Мурино Ленинградской области спасли щенка шпица, который попал лапой в механизм эскалатора в торговом центре. Об этом сообщил 5-tv.ru руководитель волонтерского проекта Андрей Минаев.

Инцидент произошел при сходе с эскалатора: собака задела лапой защитную гребенку конструкции и застряла, после чего начала громко скулить. Хозяйка попыталась самостоятельно вытащить питомца, однако ее действия только усугубили ситуацию.

На место оперативно прибыли охранник торгового центра и участники волонтерского проекта. Совместными усилиями они освободили животное, после чего перевязали пострадавшую лапу и оказали первичную помощь. Для дополнительной оценки состояния был привлечен ветеринар.

Отдельно отмечается, что девушку, находившуюся в состоянии сильного стресса, специалисты успокаивали на месте до завершения спасательной операции. По предварительным данным, серьезных повреждений у животного не выявлено, однако ему рекомендовано пройти обследование и сделать рентген для исключения скрытых травм.

