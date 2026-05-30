Шпица спасли после попадания лапы в механизм эскалатора в Мурино

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина Эксклюзив 42 0

Происшествие торговом центре завершилось участием ветеринара.

Шпица спасли в Мурино на эскалаторе

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В городе Мурино Ленинградской области спасли щенка шпица, который попал лапой в механизм эскалатора в торговом центре. Об этом сообщил 5-tv.ru руководитель волонтерского проекта Андрей Минаев.

Инцидент произошел при сходе с эскалатора: собака задела лапой защитную гребенку конструкции и застряла, после чего начала громко скулить. Хозяйка попыталась самостоятельно вытащить питомца, однако ее действия только усугубили ситуацию.

На место оперативно прибыли охранник торгового центра и участники волонтерского проекта. Совместными усилиями они освободили животное, после чего перевязали пострадавшую лапу и оказали первичную помощь. Для дополнительной оценки состояния был привлечен ветеринар.

Отдельно отмечается, что девушку, находившуюся в состоянии сильного стресса, специалисты успокаивали на месте до завершения спасательной операции. По предварительным данным, серьезных повреждений у животного не выявлено, однако ему рекомендовано пройти обследование и сделать рентген для исключения скрытых травм.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что два шпица проглотили золотые украшения хозяина на сотни тысяч рублей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
71.02
-0.35 82.64
-1.05
Девы и Рыбы — в зоне риска: гороскоп здоровья для знаков зодиака на июнь...

Последние новости

22:47
ООН призвала избегать атак на критическую инфраструктуру после удара ВСУ по ЗАЭС
22:34
Карчаа назвал удар ВСУ по ЗАЭС попыткой спровоцировать ядерный инцидент
22:19
В Москве арестовали подозреваемого в попытке подорвать здание Минюста
22:01
«Пари Сен-Жермен» с Матвеем Сафоновым выиграл Лигу чемпионов
21:48
Шпица спасли после попадания лапы в механизм эскалатора в Мурино
21:36
Пьяный водитель в Чите протаранил толпу людей — погибла женщина

Сейчас читают

«Пари Сен-Жермен» с Матвеем Сафоновым выиграл Лигу чемпионов
Павильоны площадью в 20 футбольных полей: в Петербурге вовсю готовятся к ПМЭФ
«Нужно себя любить»: Юлианна Караулова — об отношении к спорту
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео