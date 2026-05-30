Директор ЗАЭС оценил удар по машинному залу энергоблока как крайне серьезный

Черничук: атака ВСУ могла вывести из строя блок ЗАЭС

Атака украинского беспилотника по машинному залу энергоблока № 6 могла привести к выходу из строя блока Запорожской АЭС. Об этом сообщил директор станции Юрий Черничук.

Черничук отметил, что любой удар или повреждение подобного рода несет риск полного отказа агрегата.

«Любой удар, любое повреждение, соответственно, может привести, по большому счету, к полному выходу из строя всего-всего этого агрегата, ну и, соответственно, наверное, к потере просто блока как такового. Поэтому очень тревожный, очень серьезный удар был произведен сегодня противником», — высказался директор ЗАЭС.

По данным Черничука, беспилотник пробил стену машинного зала насквозь и взорвался внутри помещения. При этом персонал станции не пострадал, разрушений ключевого оборудования не зафиксировано. В настоящее время дано поручение провести детальный осмотр площадки и установить все последствия удара.

Отдельно директор станции уточнил, что в машинном зале размещено основное энергетическое оборудование, включая турбогенератор. Он отметил, что, несмотря на крупные размеры и высокую мощность, такие установки остаются «капризной и нежной конструкцией».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по словам главы «Росатома» Алексея Лихачева, это первый целенаправленный удар по ключевому оборудованию электростанции.

