Бывший стилист Лерчек обвиняется в продаже поддельной сумки Hermes

|
Дарья Корзина

Судебные слушания продолжаются с участием свидетелей и экспертиз.

Фото: legion-media/Persona Stars/053

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Бывший стилист блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) Эльвира Янковская, обвиняемая в семи эпизодах мошенничества, продала клиентке поддельную сумку Hermes на сумму около 780 тысяч рублей. Об этом заявил в суде водитель обвиняемой, передает корреспондент 5-tv.ru.

Свидетель рассказал, что доставлял Янковскую на рынок, где она приобрела копию люксовой сумки. В тот же день, по поручению стилиста, он передал изделие бывшему супругу Чекалиной Артему в пакете из ЦУМа.

Эльвира Янковская опровергла показания водителя. По ее словам, сумка была куплена не на рынке, а через итальянского байера, а водитель забрал ее непосредственно из дома стилиста. Она подчеркнула, что обладает безупречной репутацией и всегда предоставляла клиентам оригинальные брендовые товары.

Следствие установило, что Янковская позиционировала себя как профессиональный стилист и предлагала клиентам приобрести дизайнерские вещи по сниженной цене. После сомнений в подлинности товаров покупатели инициировали экспертизы, которые подтвердили, что сумки и аксессуары оказались контрафактной продукцией низкого качества.

Ранее 5-tv.ru писал, что Артем Чекалин не объяснил происхождение средств Лерчек на покупку нового бренда. При этом косметический бизнес оформлен на мать блогера — Эльвиру Феопентову.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+5° Атмосферное давление 748 мм рт. ст.
Относительная влажность 75%
78.75
0.02 91.03
0.03
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:48
Непреодолимая тяга: в Москве мужчину задержали за кражу около 100 шоколадок
20:36
ВВС Израиля нанесли удары по транспортной инфраструктуре Ирана
20:32
В Петербурге снесли место съемок «Улиц разбитых фонарей» и «Бандитского Петербурга»
20:16
Бывший стилист Лерчек обвиняется в продаже поддельной сумки Hermes
20:09
Путин поручил создать комиссию по ликвидации последствий паводков в Дагестане
20:00
Минюст РФ исключил 75 человек из реестра иностранных агентов

Сейчас читают

Апартаменты за печенье: риелтор заявил об угрозах от блогера Гусейна Гасанова
Найдена забытая ветвь человечества: они выжили, но растворились во времени
Земля на пределе: ученые заявили о критическом перенаселении планеты
МКС уходит, РОС приходит: прошлое, настоящее и будущее космических станций

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек на апрель 2026 — видео
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на апрель 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на апрель 2026 года для знаков зодиака — видео