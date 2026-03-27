Артем Чекалин не знает, откуда у Лерчек деньги на новый бренд
Косметический бизнес зарегистрирован на мать блогера — Эльвиру Феопентову.
Фото, видео: www.globallookpress.com/Belkin Alexey; 5-tv.ru
Артем Чекалин не знает, откуда у его бывшей супруги блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, деньги на новый косметический бренд. Об этом экс-супруг знаменитости рассказал в беседе с корреспондентом 5-tv.ru.
«Вообще без понятия. Дай бог ей успехов и больших побед. Деньги ей сейчас нужны. На лечение, на семью, поэтому дай бог, чтобы у нее все получилось. <…> Я, честно сказать, вообще не знаю, что за бренд, откуда финансы. Наверное, есть какие-то партнеры», — сказал Артем.
По его словам, он не может поддерживать связь с Валерией. Однако его волнует состояние Чекалиной, поскольку у них трое общих детей.
«Я не могу поддерживать связь, только когда приезжают родители, потому что они занимаются госпитализацией, они там что-то мне говорят. <…> Конечно, переживаю. У меня от нее трое детей. В моей картине мира никогда не было, что может быть так все серьезно», — сказал Чекалин.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что мать блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, занялась собственным делом в индустрии красоты. Эльвира Феопентова стала совладелицей компании, связанной с продажей косметической продукции.
Фирма под названием «Еййя» была зарегистрирована еще в прошлом году. В феврале 2026-го Феопентова получила контрольный пакет — 60% уставного капитала. Согласно заявленным видам деятельности, компания может заниматься реализацией парфюмерии, средств ухода за собой и других товаров для личной гигиены.
