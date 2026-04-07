Ищи меня в клубе: как дочь Юлии Барановской отметила совершеннолетие

Дочь Юлии Барановской отметила совершеннолетие в клубе Тимати

Дочь телеведущей Юлии Барановской Яна отметила свое 18-летие в одном из столичных клубов, где выступали рэперы Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов) и Гуф (настоящее имя — Алексей Долматов). Об этом 5-tv.ru рассказали в пресс-службе телеведущей.

Празднование началось с семейного ужина в ресторане, куда именинница пригласила близких и друзей. Среди гостей также был и отец девушки — заслуженный мастер спорта, футболист Андрей Аршавин.

В день рождения дочери Барановская опубликовала теплое поздравление и вспомнила историю ее появления на свет.

«Артем (старший сын Юлии Барановской. — Прим. ред.) долго не мог понять, почему он должен идти купать Яну, куда дели Алину (изначально Яну хотели назвать Алиной. — Прим. ред.) … «Вы что ее поменяли? Алину сдали, Яну взяли?» — рассказала забавную историю Юлия.

Телеведущая призналась, что изначально девочку назвали Алиной, но позже имя сменили на Яну, что и вызвало удивление у старшего сына.

После семейной части праздника именинница вместе с друзьями отправилась в клуб, принадлежащий Тимати. Там действует строгий возрастной контроль, поэтому попасть туда можно только с 18 лет. Праздник завершился традиционно — с тортом и поздравлениями.

Известно, что девушка учится в выпускном классе гимназии имени Е. М. Примакова и готовится к сдаче итоговых экзаменов.

Ранее, писал 5-tv.ru, Аршавин выиграл суд против Барановской об уменьшении размера алиментов.

Аршавин вернулся в Россию играть за «Зенит» в 2012 году. В то же время он оставил Барановскую одну в Лондоне, где прежде выступал в составе «Арсенала». Спортсмен перестал общаться с Юлией и начал встречаться с журналистом Алисой Казьминой. После этого Барановская подала иск об отсутствии финансовой поддержки со стороны отца ее детей.

