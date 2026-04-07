Ищи меня в клубе: как дочь Юлии Барановской отметила совершеннолетие

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк

Среди гостей был и отец девушки — заслуженный мастер спорта Андрей Аршавин.

Фото: Пресс-служба Юлии Барановской

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Дочь Юлии Барановской отметила совершеннолетие в клубе Тимати

Дочь телеведущей Юлии Барановской Яна отметила свое 18-летие в одном из столичных клубов, где выступали рэперы Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов) и Гуф (настоящее имя — Алексей Долматов). Об этом 5-tv.ru рассказали в пресс-службе телеведущей.

Празднование началось с семейного ужина в ресторане, куда именинница пригласила близких и друзей. Среди гостей также был и отец девушки — заслуженный мастер спорта, футболист Андрей Аршавин.

В день рождения дочери Барановская опубликовала теплое поздравление и вспомнила историю ее появления на свет.

«Артем (старший сын Юлии Барановской. — Прим. ред.) долго не мог понять, почему он должен идти купать Яну, куда дели Алину (изначально Яну хотели назвать Алиной. — Прим. ред.) … «Вы что ее поменяли? Алину сдали, Яну взяли?» — рассказала забавную историю Юлия.

Телеведущая призналась, что изначально девочку назвали Алиной, но позже имя сменили на Яну, что и вызвало удивление у старшего сына.

После семейной части праздника именинница вместе с друзьями отправилась в клуб, принадлежащий Тимати. Там действует строгий возрастной контроль, поэтому попасть туда можно только с 18 лет. Праздник завершился традиционно — с тортом и поздравлениями.

Известно, что девушка учится в выпускном классе гимназии имени Е. М. Примакова и готовится к сдаче итоговых экзаменов.

Ранее, писал 5-tv.ru, Аршавин выиграл суд против Барановской об уменьшении размера алиментов.

Аршавин вернулся в Россию играть за «Зенит» в 2012 году. В то же время он оставил Барановскую одну в Лондоне, где прежде выступал в составе «Арсенала». Спортсмен перестал общаться с Юлией и начал встречаться с журналистом Алисой Казьминой. После этого Барановская подала иск об отсутствии финансовой поддержки со стороны отца ее детей.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

+5° Атмосферное давление 748 мм рт. ст.
Относительная влажность 75%
78.75
0.02 91.03
0.03
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:25
«Я всех простила»: Лариса Долина оставила в прошлом историю с квартирой и мошенниками
22:19
Пришлось оставить сцену: певица Леди Гага отменила концерт за несколько часов до его начала
22:15
Рак без боли: врач объяснил, как не пропустить опасную болезнь
22:06
Люди вместо щита: в Иране создают «живые цепи» у стратегических объектов
22:05
«Папа, а мама умирает?» — дети Лерчек тяжело переживают ее болезнь
22:00
Умер бывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу

Сейчас читают

«Папа, а мама умирает?» — дети Лерчек тяжело переживают ее болезнь
Апартаменты за печенье: риелтор заявил об угрозах от блогера Гусейна Гасанова
Найдена забытая ветвь человечества: они выжили, но растворились во времени
МКС уходит, РОС приходит: прошлое, настоящее и будущее космических станций

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек на апрель 2026 — видео
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на апрель 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на апрель 2026 года для знаков зодиака — видео