Музыкальная реликвия Oasis: гитару лидера группы продадут на аукционе в США

Мария Гоманюк
Лот — подписанный инструмент, который артист использовал во время работы над альбомом «(What’s the Story) Morning Glory?».

Фото: legion-media/Alamy

Гитару лидера группы Oasis Ноэла Галлахера выставят на аукцион в США

Акустическую гитару лидера группы Oasis Ноэла Галлахера выставят на аукцион в США. Об этом сообщило издание The Guardian со ссылкой на аукционный дом Sotheby’s.

Лотом стал подписанный инструмент Epiphone EJ-200, который музыкант использовал во время работы над альбомом «(What’s the Story) Morning Glory?».

Эксперты высказались об особой ценности этого музыкального инструмента для поклонников группы.

«Если вы посмотрите на этот альбом и его трек-лист, он выглядит как сборник лучших хитов», — подчеркнул специалист Sotheby’s по поп-культуре Крейг Инчиарди.

Помимо гитары, на торги выставят и другие предметы, связанные с музыкантом. Так, на аукционе окажутся рукописный текст песни «Don’t Look Back in Anger» и 12-струнная гитара Rickenbacker, которой Галлахер пользовался около десяти лет.

Как отметили эксперты, подобные вещи особенно ценятся среди коллекционеров.

«Для фанатов и коллекционеров подобные гитары являются „святым Граалем“ или реликвиями», — добавил Инчиарди.

По данным издания, инструмент впервые выставлен на продажу. Его предварительная стоимость оценивается от 60 до 80 тысяч долларов. Онлайн-торги стартуют 9 апреля.

Ранее, писал 5-tv.ru, гитару бывшего фронтмена группы Pink Floyd Дэвида Гилмора продали за 14 миллионов долларов.

