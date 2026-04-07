Музыкальная реликвия Oasis: гитару лидера группы продадут на аукционе в США
Лот — подписанный инструмент, который артист использовал во время работы над альбомом «(What’s the Story) Morning Glory?».
Акустическую гитару лидера группы Oasis Ноэла Галлахера выставят на аукцион в США. Об этом сообщило издание The Guardian со ссылкой на аукционный дом Sotheby’s.
Лотом стал подписанный инструмент Epiphone EJ-200, который музыкант использовал во время работы над альбомом «(What’s the Story) Morning Glory?».
Эксперты высказались об особой ценности этого музыкального инструмента для поклонников группы.
«Если вы посмотрите на этот альбом и его трек-лист, он выглядит как сборник лучших хитов», — подчеркнул специалист Sotheby’s по поп-культуре Крейг Инчиарди.
Помимо гитары, на торги выставят и другие предметы, связанные с музыкантом. Так, на аукционе окажутся рукописный текст песни «Don’t Look Back in Anger» и 12-струнная гитара Rickenbacker, которой Галлахер пользовался около десяти лет.
Как отметили эксперты, подобные вещи особенно ценятся среди коллекционеров.
«Для фанатов и коллекционеров подобные гитары являются „святым Граалем“ или реликвиями», — добавил Инчиарди.
По данным издания, инструмент впервые выставлен на продажу. Его предварительная стоимость оценивается от 60 до 80 тысяч долларов. Онлайн-торги стартуют 9 апреля.
Ранее, писал 5-tv.ru, гитару бывшего фронтмена группы Pink Floyd Дэвида Гилмора продали за 14 миллионов долларов.
