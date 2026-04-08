Самоудовлетворялся и бился головой об стены: прошлое подростка-убийцы из Добрянки

Дарья Орлова
Он давно вызывал тревогу у окружающих, но это не остановило беду.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Подросток, напавший на учительницу в Добрянке, ранее отличался крайне проблемным поведением. Как пишет NEWS.ru, он конфликтовал с одноклассниками, угрожал им, мог вести себя неадекватно — в том числе биться головой о стены, оскорблять педагогов и заниматься мастурбацией в школе. Родители учеников неоднократно жаловались на него, а сам юноша состоял на учете в ПДН.

После того, как подросток ударил учительницу русского языка и литературы ножом, она скончалась. Обстоятельства трагедии устанавливаются.

О произошедшем ранее сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин. Сначала педагог находилась в крайне тяжелом состоянии, за ее жизнь боролись врачи, однако спасти женщину не удалось.

«На улице у входа в школу № 5 в Добрянке 17-летний подросток нанес ножевые ранения учителю», — сообщал глава региона.

Позже он подтвердил гибель преподавателя.

«К сожалению, несмотря на все усилия врачей, учителя русского языка и литературы школы № 5 Добрянки Олесю Петровну Багуту спасти не удалось. Выражаю глубокие соболезнования родным, близким и коллегам», — отметил Махонин.

Учитель с большим стажем

Олеся Багута посвятила профессии почти 30 лет. В 2018 году она стала победительницей конкурса «Учитель года». Тогда она отмечала, что для нее важнее всего признание со стороны учеников, а любовь к педагогике ей привила семья.

Как произошло нападение

Подросток не стал действовать внутри школы — он поджидал учительницу на улице у входа. Сообщается, что в день происшествия он также угрожал другим школьникам и пытался напасть на них.

Ход расследования

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Изначально речь шла о покушении на убийство, однако после смерти педагога статья может быть переквалифицирована.

На время разбирательства учеников школы перевели на дистанционный формат обучения.

