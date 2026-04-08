«Фудкортницы» атакуют: новый подростковый тренд пугает посетителей ТЦ

Проводящих время в торговых центрах школьниц назвали фудкортницами

В подростковой среде набирает популярность новый тренд — так называемые «фудкортницы». Речь идет о школьницах, которые проводят большую часть времени в зонах фудкорта торговых центров и активно снимают провокационный контент для соцсетей.

Очевидцы жалуются, что такие компании ведут себя демонстративно вызывающе: громко ругаются, вступают в конфликты, могут бросаться едой и грубить окружающим. Для них ТЦ становится не просто местом отдыха, а площадкой, где можно привлечь внимание.

Мода из нулевых

Как объяснила «Известиям» международный фешен-эксперт Александра Левитина, внешний вид этих подростков чаще всего отсылает к эстетике конца 1990-х — начала 2000-х годов, известной как Y2K. По ее словам, этот стиль сочетает гламур, спортивный шик и элементы субкультур, отражая атмосферу времени, когда общество одновременно испытывало тревогу и интерес к будущему.

Подростки выбирают такую одежду не случайно — через внешний вид они формируют свою идентичность и демонстрируют принадлежность к определенной группе. Торговый центр в этом смысле становится «социальной сценой», где можно быть замеченным.

Дополнительную роль играет доступность: собрать подобный образ можно недорого за счет масс-маркета и секонд-хендов.

Почему агрессия становится нормой

Клинический психолог Сергей Волков отметил, что агрессивное поведение в подростковом возрасте само по себе не является отклонением, однако без контроля оно может перерасти в опасные формы.

Он пояснил, что для подростков важно выделиться, и если добиться этого через успех не получается, мозг может «переключиться» на негативные способы — например, вызывающее или разрушительное поведение. Фактически внимание окружающих становится для них наградой независимо от того, положительное оно или отрицательное.

Кроме того, у подростков еще не до конца сформированы механизмы самоконтроля, из-за чего им сложнее управлять эмоциями и вовремя остановиться.

Эксперт также добавил, что у некоторых девочек формируется ощущение вседозволенности, если в процессе воспитания им внушают идею, что им «должны» только по факту пола, не объясняя границ ответственности.

Почему именно фудкорты

Тягу подростков к фудкортам Волков объяснил естественным процессом взросления — стремлением к самостоятельности и поиску собственного пространства вне семьи. По его словам, торговые центры идеально подходят для этого: там безопасно, тепло, есть еда и развлечения, а главное — можно находиться без обязательных трат.

Фактически такие зоны заменили прежние места подростковых встреч вроде дворов, подъездов и парков. При этом ТЦ сами заинтересованы в молодежной аудитории, поскольку даже небольшие покупки формируют стабильный поток дохода.

Как вести себя при конфликте

Эксперт предупредил, что при столкновении с агрессивной подростковой компанией важно не вступать в конфликт. Он подчеркнул, что в подобных ситуациях взрослый чаще оказывается юридически уязвимым, поэтому оптимальная стратегия — дистанцироваться и при необходимости обратиться к охране или полиции.

Попытки пристыдить или «вразумить» подростков, по его словам, обычно только усиливают агрессию.

Симптом более широкой проблемы

Специалисты считают, что явление «фудкортниц» — это не просто временный тренд, а отражение более глубоких процессов. Современные подростки все чаще выбирают быстрые и доступные формы досуга, а города с развитой инфраструктурой ТЦ фактически вытесняют традиционные пространства для общения.

На этом фоне торговые центры становятся центром социальной жизни, где подростки одновременно ищут признание, свободу и эмоции — иногда в самых радикальных формах.

