Заставляет плакать миллионы: назван самый грустный фильм всех времен

Daily Mail: самым грустным фильмом всех времен является «Титаник»

Фильм Джеймса Кэмерона «Титаник» занял первое место в рейтинге самых душещипательных картин всех времен по результатам опроса среди киноманов. Об этом сообщает Daily Mail.

Исследование, проведенное каналом Great Romance, показало, что история любви аристократки Роуз и художника Джека заставляет плакать 41% респондентов. Шедевр 1997 года с Кейт Уинслет и Леонардо Ди Каприо в главных ролях сумел обойти даже такие признанные классические ленты, как «Касабланка» и «Унесенные ветром».

Согласно данным опроса, женщины эмоциональнее реагируют на финал картины: 47% опрошенных дам признались в слезах, в то время как среди мужчин этот показатель составил 34%.

«Нет ничего удивительного в том, что „Титаник“ занимает верхнюю строчку — любители кино явно ценят классическое повествование. Настоящая история любви — это то, что остается в памяти на всю жизнь», — отметила представитель Great Romance Кейт Гартленд.

Второе место в списке наиболее печальных фильмов заняла драма «Дневник памяти» с Райаном Гослингом и Рэйчел Макадамс, набравшая 20% голосов.

В ТОП-10 также вошли фильмы «Реальная любовь», «Красотка», «Ноттинг Хилл», «Грязные танцы» и «P.S. Я люблю тебя». Каждая из этих лент получила от 6% до 9% голосов участников опроса.

Специалисты отмечают, что просмотр грустных фильмов может приносить пользу здоровью. Офтальмолог Тина Патель пояснила, что плач помогает перерабатывать эмоции и улучшает настроение благодаря выбросу эндорфинов и окситоцина, известного как «гормон любви».

Другие исследования, основанные на анализе комментариев в социальных сетях, выделяют иные картины. Например, аниме «Могила светлячков» и драма «Манчестер у моря» часто называются пользователями интернета как наиболее тяжелые для восприятия произведения.

Тем не менее, «Титаник» остается абсолютным лидером по массовому охвату аудитории, объединяя разные поколения зрителей в их сопереживании трагедии на борту легендарного лайнера.

