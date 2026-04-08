Освобожденная из мошеннического кол-центра в Мьянме россиянка вылетела в Москву

Россиянка, которую вызволили из плена мошеннического кол-центра в Мьянме, вылетела в Москву. Об этом сообщили РИА Новости.

По данным СМИ, она вылетела из Бангкока в 10:15 по местному времени (06:15 по московскому). Перед посадкой на самолет она отказалась от общения с журналистами.

За день до этого россиянка пересекла границу Мьянмы и Таиланда, на контрольно-пропускном пункте последнего ее встречали российские дипломаты.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что еще одну россиянку освободили из плена мошеннического кол-центра в Мьянме в феврале. Она рассказала, что работала моделью в Китае. Там девушке поступило предложение о разовой фотосессии для рекламы бренда. Она согласилась и приехала в Мьянму. Там вербовщик перестал выходить на связь, а россиянка оказалась в плену.

Девушка рассказала, что работников ежедневно избивали, использовали электрошокеры, а некоторых убивали. Кроме того, у них не было доступа к интернету. И все, что им разрешалось — это писать сообщения родственникам о том, что «все в порядке».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.